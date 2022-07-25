Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня українські клуби продовжать торувати собі шлях до групових етапів єврокубкових змагань, тоді як на вихідних ми побачимо розминку в принциповій баталії англійської першості, а також розіграш перших трофеїв серед топ-країн Європи.

Фенербахче — Динамо Київ

Середа, 27 липня, 20:00. Стадіон Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Туреччина)

Перше протистояння між турецьким Фенербахче та київським Динамо запам’яталось, у першу чергу, самим фактом дебютної офіційної гри для українського колективу в 2022 році, яка відбулась лише посеред літа. А вже на другому плані в цьому контексті опинився той факт, що навіть пробити в площину воріт гравцям "біло-синіх" виявилось аж надто складно. Утім, підсумковий рахунок тієї зустрічі так і залишився незмінним (0:0), що автоматично зміщує акценти в цьому двобої саме на матч-відповідь.

У Стамбулі обіцяє бути дуже гаряче, оскільки місцева публіка вже скучила за успіхами "канарок" на міжнародній арені, тож вимагатиме від своїх футболістів гри виключно на перемогу. Потенціал у команди Жорже Жезуша, безперечно, існує, проте колектив Мірчі Луческу має свої бачення стосовно майбутнього учасника наступного раунду кваліфікації. Там на переможця цієї пари вже чекає австрійський Штурм, і майже нема сумнівів у тому, що саме представник звітної дуелі буде мати невеличку перевагу над майбутніми суперниками. Але, для початку, командам було б бажано хоча б відкрити лік забитим м’ячам у двобої.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Фенербахче. Коефіцієнт на перемогу турецького клубу становить 1,76, імовірність нічиєї оцінюється в 3,72, а успіх Динамо Київ — у 4,46.

АІК — Ворскла

Середа, 27 липня, 20:00. Френдс Арена (Сольна, Швеція)

Полтавська Ворскла, на відміну від футболістів київського Динамо, здається, здивувала й саму себе виключно вдалою грою в фактично гостьових умовах протистояння в столиці Швеції минулого тижня. Перемога з рахунком 3:1 за тієї гри, яку вдалось показати колективу Віктора Скрипника — це велика заявка на підсумковий успіх та вихід на переможця пари Валмієра — Шкендія на наступному раунді кваліфікації. Однак квапитись із висновками після першої гри не варто, про що не забув нагадати український керманич на прес-конференції після першої гри. Скрипник був і сам трохи спантеличений таким виступом команди в дебютному матчі під його керівництвом, тож за час відпочинку потрібно було, передусім, охолонути хоча б подумки.

Шведський суперник тим часом додатково підвищував власний ігровий тонус шляхом участі в черговому матчі національної першості. АІК напередодні першої гри не відзначався стабільністю результатів, проте на підсумковий успіх у грі проти одного з претендентів на виліт, Вернаму (3:2), це не мало впливу. Певна річ, що команда Бартоша Гжелака ще не все сказала зі свого боку в цій дуелі, тож палкі шведські фанати вже готують Ворсклі черговий негостинний прийом.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є шведський колектив. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,55, імовірність нічиєї оцінюється в 3,91, а успіх Ворскли — у 6,08.

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Субота, 30 липня, 19:00. Стадіон Кінг Пауер Стедіум (Лестер, Англія)

Початок чергового розіграшу англійської Прем’єр-ліги вже майорить на обрії, проте спочатку командам потрібно як слід увійти в сезон матчем за переглядом матчу за Суперкубок країни, у якому цього разу зустрінуться чемпіони, Манчестер Сіті, та володарі Кубку Англії — Ліверпуль. Колектив Юргена Клоппа не впорався з квадруполем у минулому сезоні, проте навряд чи хтось може сказати, що "червоні" не витиснули максимум зі своїх можливостей за той рік. Чемпіонські перегони були програні "містянам" усього лишень в один бал, тож ми знову були змушені констатувати, що здобуття 90+ очок в Англії все ще не є запорукою перемоги в змаганнях.

Однак, у Ліверпуля є вагома психологічна перевага над командою Хосепа Гвардіоли, бо в свій черговий фінал Ліги чемпіонів УЄФА вони все ж таки змогли пробитись, хоча й програли в Парижі мадридському Реалу (0:1). Сіті тоді зупинився за крок до омріяного двобою, тому під час цього трансферного вікна іспанський керманич нарешті випросив у керівництва клубу необхідні кошти на придбання життєво важливого забивного нападника Ерлінга Голанда. Ліверпуль також не сидів, склавши руки, тому замість Садіо Мане на Енфілді буде запалювати Дарвін Нуньєс. А може й у прийдешній грі новачки покажуть себе з найкращого боку.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу Ліверпуля становить 2,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,62, а успіх "містян" — у 2,53.

РБ Лейпциг — Баварія

Субота, 30 липня, 21:30. Стадіон Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина)

Німеччина вирішила не відставати від Англії, і також запланувала проведення власного Суперкубку на той самий день, що й північна країна. Пригоди зразка минулого сезону для РБ Лейпциг завершувались на центральній трибуні Олімпіаштадіону, де команда святкувала здобуття Кубку Німеччини за підсумками серії пенальті проти Фрайбурга. Саме цей здобуток і забезпечив "червоним бикам" перепустку на гру проти мюнхенської Баварії, яка вже за десятирічною традицією стала чемпіоном Бундесліги.

Юліан Нагельсманн свого часу змінив грошовитий клуб із Лейпцига на ще більш заможний південний регіон країни, проте істотних здобутків у своїй нетривалій каденції на чолі Баварії ще не мав. Чемпіонський титул для Мюнхена вже є звичним здобутком, у той час як керівництво клубу вимагає від керманичів команди перемог на міжнародній арені. Саме для цього Баварія цього року виклала чимало грошей на придбання Маттейса де Лігта, Садіо Мане та Раяна Гравенберха, які мають посилити кожну з ланок клубу. Контрольну перевірку ці гравці можуть пройти вже найближчим часом.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу мюнхенського клубу становить 1,96, імовірність нічиєї оцінюється в 4,28, а успіх РБ Лейпциг — у 3,68.