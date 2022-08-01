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Для чого люди роблять ставки на спорт? Як правильно вибрати вид спорту для того, щоб зробити ставку? Чи можна взагалі заробити гроші на ставках?

Такі питання задають собі багато з тих, хто лише стикається із таким видом діяльності, як букмекерські контори. Але, багато хто вже має відповіді на ці питання, і активно бере участь у спортивному житті світу, роблячи ставки на спортивні змагання, турніри, перегони, та інше.

Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на питання, які цікавлять тих, хто вирішив спробувати себе у грі на тоталізаторі. Почати грати можна за посиланням реєстрація на сайті BetWinner.

Чому люди роблять ставки?

Букмекерські контори – це своєрідний парк розваг, але вже для дорослих, куди чоловіки, а іноді й жінки «приходять» щоб змістовно провести вільний час.

Мабуть ще з часів, коли головними розвагами для багатьох були лицарські турніри, півневі бої та перегони тарганів вже відслідковувалася прихильність людей до азартних ігор, бажання вболівати за когось та ставити гроші на його перемогу. У наші часи ми спостерігаємо те саме, але у більш цивільній та розвинутій формі.

Кожен, хто коли-небудь вболівав за спортсмена чи команду відчував азарт. Саме на ньому і ґрунтується букмекерський бізнес. Тільки вболівання на засадах вподобань переходить у інше русло, і гравець починає вболівати за ту чи іншу складову спортивної події тому, що він повірив у його перемогу, та зробив на це грошову ставку. Смак від вболівання на гроші куди яскравіший від звичайного вболівання.

Саме цю прихильність людей було підмічено багато років тому. Саме на ній ґрунтуються і казино, і перегони, і спортивні букмекерські контори.

З чого почати?

Для того, щоб почати робити ставки на спорт, а, вірніше вдалі ставки на спорт, треба опанувати деякі правила, які приведуть до позитивного результату.

Для початку розберемося з тим, як правильно вибрати вид спорту, на який ставити гроші.

В світі букмекерства задіяно безліч видів спорту:

Бокс;

Теннис;

Біатлон;

Футбол;

Хоккей;

Баскетбол.

Також ставки можна робити на велику кількість автомобільних перегонів, та скачок на конях. Крім видів спорту, суперництво може бути командним або індивідуальним. Що ж саме вибрати вам? Чіткої відповіді на це не дасть ніхто, бо вона залежить від багатьох особистих моментів.

Фахівці радять починати робити ставки з того виду спорту, на якому ви знаєтесь. Щоб визначити потенційного переможця, треба знати статистику, аналітику та результативність команди або гравця, на якого плануєте робити ставки.



Треба запам’ятати що постійно вигравати неможливо, і навіть найрезультативніші гравці мають певну кількість поразок. Вам теж треба бути готовим до невдалого результату.



В кожному виді спорту є своє фаворити та аутсайдери. Рідко, але бувають сенсаційні прориви, відчувши які можна зірвати смачнючий куш. Також треба вміти передбачати провал найдосвідченішого гравця.

І головне правило – щоб робити ставки на тому чи іншому виді спорту, треба відчувати його зсередини, любити, та бути справжнім вболівальником.

Як працюють ставки на спорт?

Кожному, хто вирішив долучитися до світу ігрового бізнесу треба пам’ятати, що є три види ставок:

Ординар;

Система;

Експрес.

Все інше можна назвати комбінаціями.

Ординар

Найпростішим видом ставок фахівці називають ординар. Він не вимагає зайвої уваги та дуже підходить новим гравцям, які тільки вирішили зануритися у букмекерський напрямок.

Даний тип ставок – це вибір та фіксація грошовим внесенням певного результату. Якщо вибір зроблено правильно, то ставка спрацьовує, коефіцієнт буде помножено на суму, яку вніс гравець, і результат має бути перерахованим конторою йому на рахунок.

Наприклад, схема варіанту з потрійним результатом може бути такою:

П1 – перемога першого гравця – коефіцієнт 1.35

П2 – перемога другого гравця – коефіцієнт 14.0

X – нічия – коефіцієнт – 6.5

В такому випадку, якщо ви поставите 100 гривень на перемогу першого гравця, і він виграє, то отримаєте 135 гривень на свій рахунок, другого – 1400, а у випадку співпадіння з вашою ставкою нічиєї – 650 гривень.

Експрес

У випадку, коли ви бачите вид ставок «експрес», то майте на увазі, що вони працюють наступним чином:

Відносяться до простих ставок;

Мають в своєму складі декілька ставок на різні події.

Зробивши ставку експрес ви можете замість багатьох варіантів, вибрати один, в якому зібрані декілька результатів.

Перевага ставок такого типу полягає в тому, що коефіцієнти в такому випадку перемножаться між собою, і якщо ставка спрацює та події розгорнуться на вашу користь, ви отримаєте набагато більше грошей, ніж отримали би за кожну ставку окремо.

Зазвичай такий вид ставок вибирають тоді, коли проходить регулярний турнір, який реалізовується впродовж одного або двох днів.

Недоліком такого типу ставок є те, що в разі неспівпадіння навіть одного з результатом із заявленим вами, ставка прогорить. Але, слід знати, що в експресі зовсім не обов’язково ставити на перемогу. Можна робити ставку просто на результат.

Система

Такий вид ставок як система доволі складний. Використовувати його радять тим, хто досить добре знається на грі у тоталізатор. Він потребує багато практики та досвіду. Звичайно, результат від таких ставок буде більшим, але й виграти тут непросто.

Система – це ставки експрес, тільки зібрані до купи. Ставки тут великі, але вони розподіляються таким чином, що якщо не зіграє якийсь із експресів, то згоряє лише та частина ставок, яка мала відношення до даного експресу.

Новітні технології та додаткові можливості

На сьогоднішній день букмекерські контори пропонують різні майданчики для ставок. І це не лише ставки на спорт. Багато хто пропонує зробити ставки на переможця найрізноманітніших змагань, турнірів, конкурсів та проектів.

Новою технологією, яку впроваджують деякі букмекерські контори є технологія Livescore, за допомогою якої гравець що робить ставки, має можливість ознайомитися зі статистикою перемог та програшів свого фаворита, відслідкувати його гру в реальному часі, що допоможе краще прорахувати вірогідний результат.

Із технологій, що втілюються, та вдало розвиваються у світі букмекерства великої уваги потребує киберспорт. Сьогодні дехто може стати частиною кіберспортивних змагань, зробити ставку на одного з гравців та підтримати цим новітній напрямок, який вже віднесено до офіційних видів спорту.

Деякі відомі букмекерські контори почали втілювати новітні можливості, які дозволяють гравцям за допомогою VS-окулярів стати немов частиною ігрових баталій, та отримати відчуття власної присутності на трибунах.

Прогрес невпинно надає нам нові можливості. Головне – встигнути пристосуватися до них, та опанувати.