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Цим матчем відкриється новий сезон у німецькій Бундеслізі.

У рамках стартового матчу нового сезону у німецькій Бундеслізі між собою зіграють Айнтрахт та мюнхенська Баварія.

Для Айнтрахта це буде стартова офіційна гра в новій кампанії та репетиція перед Суперкубком УЄФА з мадридським Реалом, а Баварія вже здобула Суперкубок Німеччини, обігравши Лейпциг (5:3).

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Айнтрахт — Баварія

За версією букмекерів, команда, яка просто не має шансів на програш — Баварія. На їх перемогу пропонують ставити із коефіцієнтом 1,51. Нічийний результат матчу оцінили в 5,10, а перемогу Айнтрахта – 5,70.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери абсолютно впевнені в тому, що Баварія не програє і дають цей результат коефіцієнт — 1,16. Як бачимо, сенсу в такій ставці немає.

Ми пропонуємо поставити на варіант "Баварія виграє з різницею в 1-2 м'ячі", який оцінюється коефіцієнтом — 2,15.

Нагадаємо, поєдинок Айнтрахт — Баварія відбудеться 5 серпня о 21:30 за київіським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.