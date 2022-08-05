Рейтинг букмекеров

Команда Юргена Клоппа розпочне новий сезон у гостях матчем проти "дачників".

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги між собою зустрінуться Фулгем та Ліверпуль.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Фулгем — Ліверпуль

За версією букмекерів безперечним фаворитом цього матчу є Ліверпуль. На перемогу "червоних" пропонується коефіцієнт — 1,28, тоді як нічия оцінюється у 6,10. Перемога "дачників" з коефіцієнтом – 11,00.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери абсолютно впевнені в тому, що Ліверпуль не програє і дають цей результат коефіцієнт — 1,06. Як бачимо, сенсу в такій ставці немає.

Ми пропонуємо поставити на варіант "фора: Ліверпуль (-1,5). Тобто "червоні" виграють у два м'ячі або більше. Такий результат оцінюється показником – 1,80.

Нагадаємо, поєдинок Фулгем — Ліверпуль відбудеться 6 серпня о 14:30 за київіським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.