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Перший тур німецької першості принесе солідну вивіску у вигляді протистояння "джмелів" та "аптекарів".

У рамках першого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на своєму полі прийме леверкузенський Баєр.

Обидві команди показують дуже стабільний футбол останніми роками і обидва колективи завжди у верхній частині турнірної таблиці, тож чекаємо на цікавий матч.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Боруссія Д — Баєр

За версією букмекерів фаворитом цього матчу є Боруссія. На перемогу "джмелів" пропонується коефіцієнт — 2,07, тоді як нічия оцінюється у 4,10. Перемога "аптекарів" з коефіцієнтом – 3,20.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери впевнені, що обидві команди зможуть вразити ворота один одного — коефіцієнт 1,39. Як бачимо, сенсу в такій ставці практично немає.

Ми пропонуємо поставити на варіант "Боруссія заб'є першою" з коефіцієнтом – 1,72.

Нагадаємо, поєдинок Боруссія Д — Баєр відбудеться 6 серпня о 19:30 за київіським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.