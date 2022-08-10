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Команди зійдуться у титульному протистоянні.

У рамках фінального поєдинку Суперкубку УЄФА-2022 у фінському місті Гельсінкі пройде зустріч між мадридським Реалом та франкфуртським Айнтрахтом.

Суперники тільки одного разу в історії зустрічались поміж собою — у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-1959/60 хет-трик Альфредо Ді Стефано та покер Ференца Пушкаша дозволили "вершковим" здобути один зі своїх кубків чемпіонів (7:3).

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ — АЙНТРАХТ Ф

За версією букмекерів, командою, яка буде ближчою до перемоги є Реал. На перемогу переможця минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів експерти пропонують коефіцієнт 1,41. Нічию оцінили у 5,15, а те, що переможе володар трофею Ліги Європи — у 8,70.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

На перемогу німецького клубу букмекери майже не вірять, адже дають лише 7,30 на те, що в основний час переможуть "орли", і 1,44 на те, що це вдасться зробити Реалу.

Більше схильні вони до того, що командам удасться обмінятись забитими м’ячами — на цю подію коефіцієнт 1,79, тоді як протилежне оцінюється в 2,02.

Ми, у свою чергу, пропонуємо взяти наступну ставку — Карім Бензема заб’є гол за 1,65. Проти цього твердження дають 2,15.

Нагадаємо, що поєдинок Реал — Айнтрахт Ф пройде 10 серпня на Олімпійському стадіоні в місті Гельсінкі. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.