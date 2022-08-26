Рейтинг букмекеров

Популярна букмекерська компанія Mostbet UA була створена ще в далекому 2009 році. Компанія була напрямлена на аудиторію країн СНД.

Основною задачею біржі була можливість робити ставки на спорт. Відносно нещодавно компанія розпочала глобальне масштабування і вийшла на міжнародний ринок, до великого списку країн які підтримував сайт ввійшла і Україна. Приблизно ж у цей час на сайті і в мобільному додатку з'явилась можливість грати в казино, до чого ж, з живими дилерами. Проекти Mostbet UA, крім вище зазначених мов також підтримують ще 25, серед яких англійська, французька, польська, чеська та ще більше десяти різних мов. Про статус компанії також говорить і співпраця з передовими лігами та асоціаціями світу, з найпопулярніших можна виділити NBA, FIFA, NHL.

Саме завдяки реалізації на багатьох мовах, проект Mostbet UA має популярність у всьому світі. Люди з будь-якої точки світу можуть без проблем користуватись сайтом https://mostbet-guide.com.ua і мобільним додатком.

Чи зручний сайт для користувачів з України?

Користувачі з України можуть без проблем користуватись букмекерською компанією, в тому числі тому що на сайті і в додатку є підтримка української мови. Сайт використовує домен «.com», тому на самомый платформі користувачі легко можуть змінити мову, зробити це можна буквально в декілька кліків.

В Україні сайт працює без проблем, проте якщо у гравців виникнуть будь-які проблеми з використанням чи доступом, можна швидко відновити доступ до платформи. Для цього на платформі є багато функцій. Щоб переглянути їх потрібно натиснути на значок зі щитом, що розташований в лівому верхньому куті

Якщо все ж таки проблема не була вирішена, завжди можна звернутись до техпідтримки. Звернутися до фахівців можна багатьма способами. Наприклад, в чаті з оператором на сайті, це не займе багато часу, так як відповідають вони протягом 1-2 хвилин, або ж написати на пошту [email protected].

Українські користувачі мають багато можливостей для внесення депозиту і отримання виплат. В сфері азартних ігор, Mostbet UA по праву можна вважати однією з найкращих в Україні.

Бонуси для українських гравців

Для усіх новачків контора пропонує хороший бонус в розмірі 125% на перший депозит, якщо рахунок поповнений після 15 хвилин після реєстрації. Користувач отримує 100% якщо зробить депозит в перший тиждень після реєстрації. У всіх випадках мінімальна сума складає 10 000. Крім цього, користувачі також можуть отримати 250 фріспінів під час вибору бонуса в казино.

Бонусна компанія Mostbet UA:

● Кешбек до 10% від проиграшів;

● Можливість відмовитися від ставки до її розрахунку;

● Страхування ставки (повернення 100% ставки в випадку програшу);

● Бонуси за виконання завдань;

● Добре реалізована система лояльності, 10 рівнів отримання спеціальних монет, які можна обмінювати на гроші, фріспіни і фрібети

Ставки на спорт

Як і на інших популярних букмекерських компаніях, на біржі Mostbet UA чудово реалізовані ставки на спорт. На сайті постійно оновлюються спортивні події, ставку можна зробити в будь-який час до початку матчу. Розділ "Став на своїх" дозволяє робити ставки на улюблені команди.

Перед тим як зробити ставку користувач може ознайомитись з статистикою команд. Також на сайті можна слідкувати за найбільш важливими матчами популярних чемпіонатів, зробити це можна в розділі трансляцій.

Давайте розберемось з плюсами та мінусами сайту https://mostbet-guide.com.ua:

Плюси:

● Є можливість ставити на кіберспорт;

● Сайт працює швидко і надійно завдяки технології SPA;

● Багато лайф подій;

● Передові позиції на світовому ринку;

● Трансляції важливих матчів;

● Швидка і якість техпідтримка;

● Велика кількість варіантів роботи з рахунком.

Мінуси:

● Немає можливості робити ставки на рідкісні види спорту, через їх відсутність.

Як бачимо мінус всього один і той є незначним зрівнюючи з великою кількістю позитивних моментів.

Додатки Mostbet UA

Користуватися послугами Mostbet UA можна через телефон, додаток підтримують популярні операційні системи iOS и Android. Щоб користуватись додатком на iOS, його потрібно буде скачати в офіційному магазині App Store. Для користування додатком на айфоні потрібно буде зробити завантаження з сайту, для такого завантаження потрібно не забути дозволити завантаження з невідомих ресурсів. Додаток є дуже оптимізованим, тому для його комфортного використання буде достатньо 1 ГБ оперативної пам'яті. Функціонал не відрізняється від того що є на сайті, також всі нові функції частіше з'являються в програмі. Використання мобільного додатку є також один з варіантів вирішення проблеми з блокуванням.

Розберемось також з однією з найважливіших аспектів біржі — вивід коштів і депозит.

Користувачі з україни можуть вносити депозити і виводити кошти такими способами:

● через міжнародні платіжні картки Visa, MasterCard.

● рахунок Webmoney;

● Електронні гаманці QIWI, Advcash, Neteller, Ecopayz, Skrill;

● криптовалюта і біткоіни;

Мінімальною сумою для поповнення є 60 гривень. Варто зазначити що при роботі з криптовалютами є окремі правила та ліміти що змінюються в залежності від курсу активів. Зручним також є те що рахунок на біржі можна тримати в національній валюті.

Якщо говорити про вивід коштів, то багато користувачів відзначають, що всі системи працюють без нарікань, вивести виграш можна в найкоротші терміни.

В розділі ставок можна зробити ставки на різні кіберспортивні події. В розділі казино є також чимало варіантів роботи навіть з живими дилерами. Велика кількість позитивних відгуків говорить про те, що компанія Mostbet UA є надійною і її користувачі відгукуються про неї здебільшого виключно позитивно. А це в свою чергу також говорить про чесність БК Mostbet UA.