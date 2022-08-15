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Загалом компанія та Фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

Захисники України за сприяння Favbet Foundation отримали 10 цифрових мобільних радіостанцій, лазерний дальномір та два розвідувальних дрони.

"Українські військові отримали і вже застосовують 10 цифрових мобільних радіостанцій HYTERA HP605, лазерний дальномір COBA, два квадрокоптери Autel EVO II Pro Rugged Bundle V2", – повідомили в Фонді.

Також підрозділ одного зі столичних батальйонів, який наразі захищає Україну на східному фронті, отримав 30 комплектів піксельної форми, 5 зарядних пристроїв на сонячних панелях.

Як повідомлялося раніше, Favbet передав для потреб ЗСУ 8 автомобілів, 2 з яких броньовані. Також за сприяння Favbet Foundation українські військові медики отримали 5 карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії. Загалом компанія та Фонд допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.