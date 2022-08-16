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FAVBET оновив ігрові платформи.

Компанія запустила власний сервіс джекпотів, покращила функціонал «відповідальної гри»,додала можливість обирати кольорову схему та здійснила інші оновлення.

Незважаючи на війну, FAVBET продовжує розвивати та удосконалювати продукт. Компанія провела 6 оновлень на ігрових платформах, які покращують враження від гри.

1. FAVBET запустив власний сервіс джекпотів на ринок Румунії. Тепер від кожної ставки користувача певний відсоток додається до суми джекпота. Джекпот має 4-рівневу систему та випадає в залежності від активності клієнтів.

2. Гравці всіх платформ FAVBET можуть обирати темну тему на сайті та в додатку.

3. FAVBET виступає за відповідальну гру, що відтепер втілено і у продукті. Оновлений функціонал дозволяє гравцям обмежувати час гри, розмір максимальної ставки, встановлювати ліміт сумарного програшу за день, тиждень чи місяць, ліміт на внесений депозит, обмежувати себе на певний час в можливості грати.

4. Хорватський офіс FAVBET почав співпрацю з агенцією Optimove. Завдяки CRM-маркетинговим рішенням компанія зможе мікросегментувати свою аудиторію та облаштувати систему таким чином, щоб кожен гравець отримував персоналізовані пропозиції по кожному з каналів комунікації.

5. Відтепер хорватські гравці можуть використовувати криптовалюти у якості платіжного засобу для поповнення та виводу коштів з особистого рахунку.

6. Ще більш простою та зручною стала верифікація гравців за допомогою KYCAID в Україні. Цей сервіс допомагає автоматизовано верифікувати клієнта, перевірити санкційні списки та списки терористів, а також відсіяти неповнолітніх.