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Команди зійдуться у запеклій боротьбі за три очка.

В рамках поєдинку третього тура чемпіонату Італії Ювентус прийме на своєму полі Рому.

До цього команда Жозе Моуріньйо двічі обіграла супротивників з рахунком 1:0, але тепер опонент буде важче.

Прогноз на матч Ювентус — Рома

Фаворитом цієї зустрічі букмекери вважають Ювентус. На перемогу туринського колективу дається коефіцієнт 2,46, на нічию 3,25, на тріумф римлян — 3,1.

Так на що ставити?

Букмекери більше вірять в те, що господарям вдасться забити гол. На це можна поставити із коефіцієнтом 1,33.

На тотал більше 2,5 ви можете поставити за коефіцієнтом 2,18. А ось у інший результат експерти вірять трошки більше — на тотал поєдинку менше 2,5 коефіцієнт 1,73.

Матч Ювентус — Рома почнеться о 19:30. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.