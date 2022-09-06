Рейтинг букмекеров

Розповідаємо, хто має більше шансів перемогти за версією букмекерів.

У першому турі Ліги чемпіонів між собою зіграють іспанська Севілья та англійський Манчестер Сіті. Матч пройде у Севільї на стадіоні Рамон Санчес-Пісхуан.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Севілья — Манчестер Сіті

За версією букмекерів, Манчестер Сіті є очевидним фаворитом зустрічі. Коефіціент на перемогу "городян" складає 1.33, у той час як на звитягу "нервіонців" дають величезні 9.10. Нічия оцінюється букмекерами у 5.60.

Насправді, причина цьому очевидна. Манчестер Сіті впевнено набирає форму в англійській Прем'єр-лізі з прибуттям Ерлінга Голанда, а ось Севілья видала свій найгірший старт сезону в іспанській Ла Лізі за кілька останніх десятиліть.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Непоганий коефіцієнт дається на результат "фора Манчестер Сіті (-1,5), тобто "міщани" повинні виграти у два м'ячі. Такий сценарій букмекери оцінюють у показник 1,91.

Ще один варіант, на який пропонуємо поставити — Манчестер Сіті заб'є два м'ячі. На цей результат букмекери поставили коефіцієнт – 1,66.

Нагадаємо, матч Севілья — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 6 вересня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.