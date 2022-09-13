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До вашої уваги котирування букмекерів на поєдинок групового етапу.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі прийме Барселону.

Прогноз на матч Баварія — Барселона

За версією букмекерів, краще шанси у мюнхенської команди: перемога Баварії оцінюється коефіцієнтом 1.92, а перемога Барселони — 3.55. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.30.

На нашу думку, Баварія в цьому матчі не повинна програти.

Так на що ж ставити?

Баварія та Барселона — елітні клуби, а в їхньому складі є виконавці, які вміють забивати голи. Пропонуємо вам варіант "Обидві команди заб'ють" — "Так". На таку подію пропонується показник 1.38.

Враховуючи фактор домашнього поля, сміємо припустити, що Баварія здобуде перемогу хоча б у одному з таймів. Зважаючи на це пропонуємо варіант: "Баварія переможе хоча б в одному таймі" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.44.

Ще один варіант, над яким варто задуматися – це гол Роберта Левандовські у ворота своєї колишньої команди. Якщо він заб'є, то свою ставку можна зробити на 2.10. Чому б не ризикнути?

Матч Баварія – Барселона відбудеться 13 вересня о 22:00 за київським часом.