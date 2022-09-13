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    13 вересня 2022, 18:55

    Челсі — РБ Зальцбург: прогноз на матч Ліги чемпіонів

    До вашої уваги котирування букмекерів на поєдинок групового етапу.

    Рахім Стерлінг, Getty Images
    Рахім Стерлінг, Getty Images 13 вересня 2022, 18:55

    У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів лондонський Челсі вдома прийматиме РБ Зальцбург.

    ПРОГНОЗ НА МАТЧ Челсі — Зальцбург

    Команда зі столиці Англії є фаворитом цього матчу за версією букмекерів. У 1,35 оцінили успіх "пенсіонерів", тому і такий високий коефіцієнт на андердогів з Австрії — 8,40. Нічию оцінили у 5,60.

    ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

    Зважаючи на приход в Челсі нового тренера Грема Поттера зі своїм тренерським штабом, ми би не стали ризикувати, та ставити на перемогу. Тому пропонуємо розглянути таку ставку — РБ Зальцбург заб'є гол — так за 1,65.

    Але не потрібно забувати, що і Челсі рідко залишає поле без забитих голів. Тому окремо можна поставити на результат обидві заб'ють — так (1,80).

    П'єр-Емерік Обамеянг вже дебютував за Челсі, але голів не забивав. Якщо ви думаєте, що у грі проти австрійців габонський форвард вперше відзначиться голом, на це пропонють коефіцієнт 1,80.

    Матч Челсі — РБ Зальцбург пройде у середу, 14 вересня. Розпочнеться поєдинок о 22:00 за київським часом.

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