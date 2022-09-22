Рейтинг букмекеров

Котировки букмекерів на цю гру доступні на Football.ua.

У поєдинку п'ятого туру Ліги націй збірна України у гостях зіграє проти збірної Вірменії.

Матч пройде на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна та розпочнеться 24 вересня о 16:00 за київським часом.

Прогноз на матч Шотландія — Україна

Безумовним фаворитом за версією букмекерських компанії вважається збірна України. На її перемогу пропонують ставити із коефіцієнтом 1,55. У перемогу господарів цього поєдинку зовсім не вірять — 8,10. Нічия, за баченням експертів також малоймовірна — 4,20.

Так на що ставити?

У матчі проти Шотландії в атаці збірної України мало що вдавалось. Але Вірменія — суперник іншого калібру. Тому нашим форвардам повинно бути легше. Пропонуємо розглянути варіант "індивідуальний тотал України 1,5 більше" за 1,80.

Досить цікавим виглядає коефіцієнт на точний рахунок у матчі Вірменія Україна 0:2 на користь нашої команди. Пропонується на це коефіцієнт 6,2. Тому можна ризикнути. Також зверніть увагу на "Україна переможе та не пропустить" за 2,15.

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри між Вірменією та Україною у Єревані.