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Дізнайся, на що ставити у майбутньому поєдинку.

У п'ятницю, 23 вересня, Італія на своєму полі прийме Англію. Гра відбудеться о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів шансів більше на перемогу в Англії: перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 2.60, а перемога Італії — 2.95. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.20.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Команди приблизно рівні за рівнем гри, тому вибрати потрібну ставку вкрай складно. Можливо все, що завгодно.

Ми ризикнемо припустити, що обидві команди заб'ють гол. На таку подію пропонується показник 1.98.

Оскільки команди рівні за рівнем, то припустимо, що у першому таймі буде нічия. на таку подію пропонується коефіцієнт 2.04.

Зважаючи на те, що Італія гратиме на своєму полі, ризикнемо поставити, що в першому таймі Англія не заб'є. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.58.

Матч Італія – Англія розпочнеться о 21:45 за київським часом, а текстову онлайн-трансляцію читайте на нашому сайті.