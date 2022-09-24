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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках шостого туру Ліги націй збірна Нідерландів на своєму полі прийме Бельгію.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у нідерландців — вона оцінюється коефіцієнтом 2.35. Якщо переможе Бельгія, пропонується показник 3.00. У разі нічиї – 3.55.

Тож на що ставити?

У складі обох команд є якісні виконавці, які вміють забивати голи. Саме тому ми ризикнемо поставити, що обидві команди заб'ють. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.64.

Команди загалом рівні за рівнем гри, тому припустимо, що у першому таймі буде нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.33.

Також ще один варіант, який можна розглянути – це те, що у першому таймі одна з команд заб'є гол. На таку подію є коефіцієнт 3.55.

Матч Нідерланди – Бельгія відбудеться 25 вересня о 21:45 за київським часом.