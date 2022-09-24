Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Нідерланди – Бельгія, Getty Images
24 вересня 2022, 17:55
У рамках шостого туру Ліги націй збірна Нідерландів на своєму полі прийме Бельгію.
За версією букмекерів більше шансів на перемогу у нідерландців — вона оцінюється коефіцієнтом 2.35. Якщо переможе Бельгія, пропонується показник 3.00. У разі нічиї – 3.55.
Тож на що ставити?
У складі обох команд є якісні виконавці, які вміють забивати голи. Саме тому ми ризикнемо поставити, що обидві команди заб'ють. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.64.
Команди загалом рівні за рівнем гри, тому припустимо, що у першому таймі буде нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.33.
Також ще один варіант, який можна розглянути – це те, що у першому таймі одна з команд заб'є гол. На таку подію є коефіцієнт 3.55.
Матч Нідерланди – Бельгія відбудеться 25 вересня о 21:45 за київським часом.