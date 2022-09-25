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Котировки букмекерів на цю гру доступні на Football.ua.

У поєдинку шостого туру Ліги націй збірна України в Польщі зіграє проти збірної Шотландії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні МСК Краковія у Кракові та розпочнеться 27 вересня о 21:45 за київським часом.

Прогноз на матч Україна — Шотландія

Букмекерські компанії віддають невелику, але перевагу команді Олександра Петракова. На перемогу України пропонується коефіцієнт 2,35. Тоді як три очки шотландців у цьому матчі оцінили у 2,85. На нічию експерти пропонують 3,30.

Так на що ставити?

Цікавою виглядає ставка "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 1,85. Якщо ви думаєте, що все буде інакше, тоді ставьте на протилежний результат "обидві команди не заб'ють" за 1,95.

Можна також спробувати поставити на Україну із "форою — 0". На це експерти пропонують коефіцієнт 1,80. А також розгляньте індивідуальний тотал збірної України більше одного за 1,65.

Полюбляєте ризикувати? Тоді можете ставити на точний рахунок у цій грі. Ми припустимо, що він буде 2:1 на користь України. На цей рахунок коефіцієнт 9,60.

Нагадаємо, що на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри між Україно та Шотландією.