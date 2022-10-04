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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер на своєму полі прийме Барселону.

За версією букмекерів, Барселона – фаворит зустрічі: перемога каталонської команди оцінюється коефіцієнтом 1.77, а перемога Інтера – 4.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.00.

Тож на що ставити?

З огляду на фактор домашнього поля для Інтера, з огляду на результативність Барселони, ми віримо, що обидві команди можуть обмінятися голами. Тому робимо ставку на "обидві заб'ють" – коефіцієнт 1.57.

Ризикнемо припустити, що переможцем першого тайму буде каталонський клуб. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.37.

Як і те, що у першому таймі Інтер не заб'є – на таку подію пропонується показник 1.59.

Матч Інтер – Барселона відбудеться сьогодні, 4 жовтня о 22:00 за київським часом.