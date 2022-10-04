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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Челсі на своєму полі прийме Мілан.

За версією букмекерів "сині" — фаворити зустрічі. Перемога лондонської команди оцінюється коефіцієнтом 1.72, а перемога "россонері" — 5.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.95.

Тож на що ставити?

Обидві команди досить високої кваліфікації, тому очікується голи з обох сторін. Тому пропонуємо вибрати ставку "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.86.

Враховуючи турнірне становище, Челсі треба бігти вперед та перемагати. Припустимо, що у першому таймі перемога буде за "синіми", а на таку подію пропонується коефіцієнт 2.35.

Також можна поставити на гол Челсі у першому таймі – коефіцієнт 1.75.

Матч Челсі — Мілан відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом.