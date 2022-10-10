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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Пекельний календар для кожної з команд буде супроводжувати осінню частину сезону, бо всі намагаються зіграти якомога більше матчів на клубному рівні до тих пір, поки чемпіонат світу-2022 в Катарі остаточно не захопив увагу вболівальників. Саме тому має місце доволі рідке явище, коли на один день та майже в один часовий слот проводитимуться протистояння найвищого ґатунку одразу в кількох чемпіонатах. Зокрема, і в український Прем’єр-лізі, яка давно не потрапляла до нашої постійної рубрики.

Барселона — Інтер

Середа, 12 жовтня, 22:00. Стадіон Камп Ноу (Барселона, Іспанія)

За перебігом подій у першій частині протистояння між цими славетними командами ми мали можливість спостерігати на попередньому тижні, і результат їхнього протистояння, м’яко кажучи, залишив незадоволеними ту частину вболівальників, яка підтримує каталонську Барселону. Достеменно не відомо, проте є вірогідність того, що й серед найпалкіших прихильників міланського Інтера була окрема група фанатів, яка віддавала перевагу суперникам перед стартовим свистком на Джузеппе Меацца. Однак ні, Інтер здобув важливу мінімальну перемогу (1:0), після чого отримав перевагу в турнірній таблиці.

У мюнхенської Баварії тим часом уже дев’ять очок та стільки ж м’ячів без відповіді у ворота суперників на рахунку, тож доля першого місця в квартеті C уже знається вирішено. Несподівано швидко, проте все ж таки в найближчому майбутньому ми маємо можливість дізнатись також й ім’я володаря другої путівки до плей-оф Ліги чемпіонів, якщо "змії" переможуть у прийдешній дуелі. Для цього Інтер непогано розім’явся минулими вихідними в грі проти Сассуоло (2:1), тоді як Барса знову скромно перемогла, обігравши на власному полі Сельту з Віго. Жоден результат, окрім трьох здобутих очок, команду Хаві влаштовувати не буде.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди господарів становить 1,42, імовірність нічиєї оцінюється в 5,04, а успіх Інтера — у 7,76.

Шахтар — Динамо Київ

Неділя, 16 жовтня, 17:00. Стадіон Арена Львів (Львів, Україна)

Задум провести черговий епізод класичного українського протистояння між донецьким Шахтарем та київським Динамо десь за кордоном була доволі цікавою та привабливою з точки зору іміджевих надбань, однак зрештою два наших загальновизнаних гранди зустрінуться поміж собою у Львові. "Гірники" підходитимуть до цієї гри, маючи при цьому на повну добу більше часу на відновлення, аніж суперники, хоча й братимуть до цього участь у матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реалу в сусідній Польщі.

Не буде сидіти склавши руки й київський колектив, бо футболістам Мірчі Луческу в четвер доведеться зустрітись проти французького Ренна в рамках Ліги Європи. І Шахтар, і Динамо програли перші матчі своїм міжнародним суперникам із однаковим рахунком (1:2), і якщо для "помаранчево-чорних" цей результат був скоріше винятком з біль-менш удалого початку нового футбольного року, то для "біло-синіх" ця поразка стала лишень часткою загальної невтішної картини. Так, команда Луческу потім обіграла львівський Рух на вікенд (3:0), однак безпосередньо підготуватись до гри проти донеччан зможе виключно в черговій відповідальній єврокубковій грі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря становить 2,37, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Динамо Київ — у 2,85.

Реал Мадрид — Барселона

Неділя, 16 жовтня, 17:15. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Прийдешнє El Clasico ледь не вперше за останні пару років поверне нас до реалій прямого протистояння між мадридським Реалом та каталонською Барселоною на внутрішній арені. Принципова зустріч цього разу буде безпосередньо стосуватись становища обидвох команд у чемпіонських перегонах, які наразі, уперше за тривалий час, очолюють саме "блаугранас". Барса демонструє феноменальні результати на внутрішній арені не стільки за кількістю здобутих балів, бо "вершкові" зуміли набрати таку саму кількість, скільки за відсутності пропущених м’ячів — усього один гол за останні вісім матчів чемпіонату.

І якби не проблеми у вигляді необхідності виключно обігравати Інтер, про що ми казали трохи вище за текстом, каталонців дійсно можна було б вважати фаворитами у прийдешньому матчі, однак цей статус відійде до чемпіонів, бо вони все ж таки зарекомендували себе більш стабільним колективом. Хоча матчі минулого вікенду й Барса, і Реал, завершили з однаковим переможним рахунком — 1:0, завдяки чому жодна з команда не відстала один від одної, і відповідно підвищила ставки перед величним двобоєм.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Карло Анчелотті. Коефіцієнт на перемогу Реала становить 2,38, імовірність нічиєї оцінюється в 3,59, а успіх Барселони — у 3,04.

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Неділя, 16 жовтня, 18:30. Стадіон Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли вже звик вирішувати долю внутрішніх трофеїв у двобої проти Ліверпуля, а головний тренер "містян" на свої прес-конференція згадує про суперників аж ніяк не рідше, аніж про свою команду. Однак наразі ситуація складається таким чином, що чинні чемпіони Англії озираються довкола себе в турнірній таблиці, бачать знайомі обличчя накшталт Арсенала, Тоттенгема чи Челсі, але Ліверпуля серед них не знаходять. Річ у тім, що з восьми матчів із початку нового футбольного року команда Юргена Клоппа в АПЛ виграла всього дві зустрічі, тому наразі посідає позицію прямо на екваторі рейтингу сильніших команд країни.

Що робити та як виходити з цієї кризи? Німецький спеціаліст, схоже, не знає відповіді на це наболіле питання станом на сьогодні. Хтось говорить про прокляття сьомого року роботи в клубі, яке супроводжувало керманича в Боруссії Дортмунд та Кельні раніше, але він більш приземлено відкидає ці балачки в бік від себе. Проте наразі ситуація склалась така, як є — Ліверпуль не перемагає в трьох останніх матчах на внутрішній арені, має стан невизначеності в єврокубках, тоді як "містяни" впевнено крокують обома турнірами. Фаворит за таких умов очевидний, проте "скаузери" ледь не відібрали очки в Арсенала, то ж чом би їм не спробувати зробити це й у грі проти суперників, яких вони вже обігравали в Суперкубку Англії цього року?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив гостей. Коефіцієнт на перемогу Манчестер Сіті становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 4,02, а успіх Ліверпуля — у 3,91.