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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі УПЛ.

У матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у Львові прийме київське Динамо.

Наразі "гірники" посідають друге місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 13 очок, а у лідируючого Дніпра-1 — 15 балів. Динамо має дев'ять балів після п'яти ігор та знаходиться на восьмому місці.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШАХТАР — ДИНАМО

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є Шахтар. Так на перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2.23, а на успіх "біло-синіх" – 3.00. Нічийний результат оцінено коефіцієнтом — 3.70.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що команда Ігора Йовічевіча зможе забити більше одного м'яча у ворота Динамо. Цей результат букмекери оцінили коефіцієнт — 1.91.

Якщо говорити про більш ризиковану ставку, то можна поставити на те, що Шахтар виграватиме після першого тайму. Коефіцієнт – 2.80.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться у неділю, 16 жовтня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.