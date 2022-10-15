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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі іспанської Ла Ліги.

У поєдинку дев'ятого туру іспанської Ла Ліги зустрінуться два гранди — мадридський Реал та Барселона.

В даний час Барселона та Реал мають однакову кількість очок на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, набравши по 22 очки, але "блаугранас" попереду за додатковими показниками.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ — БАРСЕЛОНА

За версією букмекерів лідером цього протистояння є Реал. Так, на перемогу команди Карло Анчелотті дається коефіцієнт 2.30, а на успіх підопічних Хаві — 3.10. Нічийний результат оцінений коефіцієнтом — 3.60.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. На цей результат дається коефіцієнт — 1.49.

Якщо брати більш ризиковану ставку, то можна поставити, що заб'є нападник "вершкових" Карім Бензема – коефіцієнт – 2.00, а якщо ні – то 1.75.

Така ж ставка доступна і для Роберта Левандовські – якщо ви впевнені, що поляк заб'є, то можете поставити з коефіцієнтом – 2.00, а якщо не заб'є – то 1.75.

Матч Реал – Барселона відбудеться у неділю, 16 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.