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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі англійської Прем’єр-ліги.

У поєдинку одинадцятого туру англійської Прем’єр-ліги зустрінуться два гранди — Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Станом на сьогодні, підопічні Хосепа Гвардіоли йдуть другими, одразу позаду лондонського Арсенала, у турнірній таблиці, тоді як Ліверпуль лише одинадцятий.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛІВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

Букмекери не вірять у Ліверпуль, даючи на перемогу мерсісайдців показник 3,55. На перемогу Сіті, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 1,93, а на нічийний результат — 4,20.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють. На цей результат дається коефіцієнт — 1,47.

Якщо брати більш ризиковану ставку, то можна поставити, що заб'є нападник "червоних" Мохамед Салах – коефіцієнт – 2,90, а якщо ні – то 1,38.

Така ж ставка доступна і для Ерлінга Голанда – якщо ви впевнені, що норвежець заб'є, то можете поставити з коефіцієнтом – 1,75, а якщо не заб'є – то 2,00.

Матч Ліверпуль — Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 16 жовтня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.