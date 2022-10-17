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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Розклад кожної з європейських команд цього тижня помітно ущільниться, бо навіть ті, хто не беруть участь в єврокубках, будуть змушені провести черговий тур національних першостей посеред тижня. Звичайно, за таких умов було б неможливо уникнути появи в календарі статусних двобоїв, тому нам точно буде за чим спостерігати.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем

Середа, 19 жовтня, 22:15. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Під орудою нідерландського фахівця Еріка тен Гага Манчестер Юнайтед усе ще не може віднайти в собі сили на тривалу переможну серію бодай на внутрішній арені. "Червоні дияволи", після гучної поразки від Манчестер Сіті (3:6), ледь упорались із кіпрською Омонією в Лізі Європи (3:2 та 1:0 відповідно), а поміж тим мали чимало проблем у грі проти Евертона на Гудісон Парк (2:1). Оскільки Юнайтед так і не зуміли набрати стабільної ходи, то зрештою їхня серія перервалась нічиєю проти Ньюкасла (0:0).

Грати найближчим часом команді тен Гага доведеться одразу проти двох команд із столиці Великої Британії, що не віщує геть нічого доброго як для її настрою, так і для становища в турнірній таблиці. Усе ж таки, і Тоттенгем, і Челсі перебувають вище за Манчестер, займаючи місця в зоні Ліги чемпіонів. Звісно, що й у самих "шпор" бувають певні негаразди, за які Антоніо Конте потім чимало сварить свою команду. Особливо це було помітно за реакцією на поразку в дербі Північного Лондона проти Арсенала (1:3), коли на наступний матч проти Айнтрахта команда вийшла пригніченою (0:0), і вже за кілька днів знову взялась перегати. У тому числі — Евертон із Віталієм Миколенком нещодавно (2:0).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди господарів становить 2,45, імовірність нічиєї оцінюється в 3,58, а успіх Тоттенгема — у 2,99.

Челсі — Манчестер Юнайтед

Субота, 22 жовтня, 19:30. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Лондонський Челсі мав певну ігрову кризу під керівництвом Томаса Тухеля, тому німецького керманича й звільнили за підсумком поразки від загребського Динамо (0:1), підкинувши його наступнику Грему Поттеру проблемний колектив фактично в розпал сезону. І хоча від ефекту несподіванки переграти Зальцбург в нового головного тренера "синіх" не вийшло, команда потім здобула одразу п’ять поспіль перемог, чинна серія з яких триває й досі. Останній на сьогоднішній день успіх Челсі прийшовся на гру проти Астон Вілли на виїзді (2:0), хоча, певна річ, фанатам клубу було більш цікаво спостерігати, як їхні улюбленці виносять Мілан за сумою двох матчів 5:0.

І саме проти такого Челсі доведеться грати Манчестер Юнайтед за тих умов, коли ноги футболістів "Червоних дияволів" не встигнуть відновитись належним чином після гарантовано важкого протистояння проти Тоттенгема. Останні чотири очні дуелі ці два клуби завершували поміж собою внічию, і за останні два роки зуміли на двох забити лише чотири голи. Наразі навіть важко передбачити реакцію з обох боків, якщо подібний результат матиме місце знову, бо залежність від здобуття очок для обох клубів є значною, бо що Челсі може відстати від групи лідерів, що Юнайтед може опинитись позаду переслідувачів уже в найближчому майбутньому.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Челсі становить 1,93, імовірність нічиєї оцінюється в 3,74, а успіх Манчестер Юнайтед — у 3,74.

Рома — Наполі

Неділя, 23 жовтня, 21:45. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Жозе Моуріньо зловив кураж, коли наприкінці попереднього сезону став першим тренером у історії, якому вдалось перемогти зі своїми командами в трьох різних єврокубкових змаганнях. Рома на цьому тлі будувала величні плани на нову кампанію, важливою частиною якої мали б стати вдалі виступи команди в Лізі Європи УЄФА, однак, розпочавши сезон із упевненої серії перемог, "вовки" поступово скотились до стану невизначеності що на внутрішній, що на міжнародній аренах.

І якщо столичний колектив наразі плентається десь на межі потрапляння до зони єврокубків, то справи в Наполі йдуть геть інакшим чином. Колектив Лучано Спалетті, який залишається одним із рідкісних клубів топ-5 чемпіонатів Європи, які ще ні разу не програвали, очолює чемпіонські перегони, а його тотальний стиль футболу наразі з острахом порівнюють з міланським Інтером епохи роботи… так, саме Жозе Моуріньо, коли "змії" здобували свій останній на сьогоднішній день Кубок чемпіонів. На додачу до цього, "південці" ще й не помічають суперників за групою Ліги чемпіонів УЄФА рівня Ліверпуля, Аякса та Рейнджерс. І наразі виникає лише одне питання — коли ця божевільна серія закінчиться?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Лучано Спаллетті. Коефіцієнт на перемогу Наполі становить 2,37, імовірність нічиєї оцінюється в 3,67, а успіх Роми — у 2,99.

Аталанта — Лаціо

Неділя, 23 жовтня, 19:00. Стадіон Атлеті Адзуррі д’Італія (Бергамо, Італія)

Однак не тільки виключно Наполі представляє італійську Серію A в переліку команд, які ще не зазнавали поразок на внутрішній арені. Бергамаська Аталанта цього футбольного року не обтяжує себе міжнародними обов’язками, а концентрація виключно на матчах чемпіонату вже дає команді Джан П’єро Гасперіні необхідний результат. Звісно, той факт, що італійський керманич не вважає за потрібне залучати до стартового складу команди українця Руслана Маліновського, трохи нас ображає, проте ніхто не може дорікнути головному тренеру, колектив якого є фактично непереможним.

Зупинити цю вдалу ходу Аталанти найближчим часом має всі шанси римський Лаціо, який також непогано розпочав сезон, хоча й уже програвав тому ж Наполі ще на початку вересня (1:2). Однак ця поразка так і залишилась єдиною, якби не сварився через стан газону Стадіо Олімпіко Мауріціо Саррі після протистояння проти Удінезе минулими вихідними (0:0). Єдине, що дійсно наразі має непокоїти "орлів", так це їхня божевільна група в Лізі Європи, де після четвертого туру склалась дивовижна ситуація, за якою всі команди здобули по п’ять очок. Напевно, команді дійсно потрібно взяти певний перепочинок, тож майже тижнева павза виявиться дуже доречною.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив гостей. Коефіцієнт на перемогу Аталанти становить 2,03, імовірність нічиєї оцінюється в 3,72, а успіх Лаціо — у 3,74.