Рейтинг букмекеров

Артем Франков за підтримки FAVBET оцінює шанси команд у топ-матчах європейських ліг на цей вікенд.

Дорогі друзі, щонайменше на два місяці я планую прописатися на цьому самому місці в тісній взаємодії зі спонсором FAVBET (ще б пак!), а також власними телеграмом та Ютуб-каналом. У вас є всі можливості переконатися, як фахівці миттю перетворюються на псевдо, квазі- та просто нефахівців, як тільки справа доходить до реальних прогнозів на конкретні матчі. Зате цікаво!

Челсі – Арсенал

Хоч лусни, але на користь своєї улюбленої команди («Челсі») бачу лише два слабенькі аргументи: зайвий день відпочинку після єврокубків і можлива відсутність Сака. Решта – просто застрелитися! "Челсі" на дні ями після 1:4 від "Брайтона", "Арсенал" — у накаті після 5:0 з "Ноттінгем Форест". Господарі змушені грати без шести (!) гравців основи — травмовані Кепа, Фофана, Канте, Ковачич, Джеймс, Чілвелл, і навіть могутня лава запасних команди Грема Поттера не витримає такого, незважаючи на дебют і переможний гол «ювентіні» Закарії в ЛЧ проти загребського «Динамо». "Арсенал" — суцільні захоплення, навіть якщо Сака не зіграє, там є проблеми... Може, ловити парадокс?!

Коффи на результат: 2,70 – 3,40 – 2,76

Моя ставка: і все ж таки перемога «Арсеналу» — або гроші, або задоволення!

Я б в Англії ще й «Лідс» прихопив, але анітрохи не здивуюся, якщо він після героїчної виїзної перемоги над «Ліверпулем» не впорається вдома з «Борнмутом». Або? 1,75 все-таки... "Фулгем" "Ман Сіті" хоча б голешник заб'є, вірно? Та й «Евертон» з Віталієм Миколенком зобов'язаний долати вдома «Лестер» за 2,43. І знову ж таки – лише знизаю плечима, якщо «Вулвергемптон» приб'є у себе «Брайтон» Роберто де Дзербі, що нібито роздухарився, за 3,50 та інші плюшки (непрограш – 1,73).

Ювентус – Інтер

Важкопередбачувана історія, не впевнений, що потрібно в неї лізти, хоч скільки проголошуй «Інтер» фаворитом. Обидві команди цього сезону відрізняються фантастичним вмінням зливатися всім майстровитим суперникам. Винятком виступив хіба що прохід «Інтером» «Барселони» в ЛЧ, а так він засадив чотири матчі в серії «А» і два – «Баварії»… Розмова про «Ювентус» це взагалі суцільні сльози та інфаркти тіфозі «б'янко-нері». Але зібратися на таку гру – чому б ні! Інакше, думаю, Макса Алегрі все ж таки попрут...

Коффи на результат: 3,05 – 3,48 – 2,38

Моя ставка: перемога «Юве» з підстраховками – оберіть самі, FavBet пропонує масу варіантів фор

Рома – Лаціо

"Рома" з точки зору букмекерів виглядає досить явним фаворитом протистояння. «Оцінювачі» виходять не тільки і не стільки із четвергових матчів єврокубків, скільки з відсутності двох лідерів «Лаціо» — Іммобіле (травма) та Мілінковіча-Савіча (дискваліфікація). Але чорт забирай, адже в «Роми» теж надовго випав лідер атаки Дібала, і Абрахам аж ніяк не двожильний!

Коффи на результат: 2,02 – 3,60 – 3,80

Моя ставка: обидві заб'ють за 1,71 або непрограш «Лаціо» за 1,85 – на ваш смак

Аталанта – Наполі

Команда з Бергамо, чий тренер Джан П'єро Гасперіні надійно посадив на банку нашого Руслана Малиновського, впевнено йде другою, але справляє менш надійне враження, ніж блискучий колектив Лучано Спаллетті. Тим не менш, «Аталанта» відпочиває від єврокубків, і це дуже істотна перевага, особливо якщо врахувати, що в середу «Наполі» зазнав у Ліверпулі першої поразки в сезоні – 0:2 від «Ліверпуля», пропустивши під завісу гри два м'ячі після кутових (увага!).

Зрозуміло, що «Наполі» залишається фаворитом протистояння, тим більше, навіть у горлових протистояннях виглядає дуже впевнено – наприклад, 1:0 з «Ромою». Осімхен і Кварацхелія перебувають у вбивчій формі, проти «Ліверпуля» грав досить-таки ротаційний склад – це все очевидні аргументи на користь лідера. Але… Але… Тим паче у Кварацхелії місцеві бандюгани машину викрали!

Коффи на результат: 3,45 – 3,70 – 2,11

Моя ставка: а чи не спробувати нам перемогу «Аталанти»? Гаразд, можна взяти її непрограш за 1,80 або з нулем за 2,55.

Варті уваги

В Іспанії пахне черговими перемогами лідерів: «Барселони» проти «Альмерії» (1,12 просто, 1,87 з мінус 2,5), «Атлетико» проти «Еспаньола» (1,49 просто, 2,44 з мінус 1,5; до речі — будьте ласкаві виправдатися за четверте місце в групі ЛЧ!), «Реала» у відносних гостях проти сусідів з «Райо» (1,63 просто, з мінус 1 – 2,07). Є, звичайно, відомий гравець: заряджаєте ординари на непрограш усіх андердогів (7,10 – 2,77 – 2,37) і, як кажуть, сподіваєтесь. Але є й лоховський експрес 1,12 х 1,49 х 1,63, який дозволяє витягнути цілком пристойний кофф.

Севільське дербі "Бетіс" — "Севілья" вважаю досить сумнівним, хоча зараз, звичайно, погратися з шансами "гостей" можна було б досить смачно (3,65 на перемогу, 1,75 на непрограш). Тим більше «Севілья» мала зайвий день відпочинку в порівнянні з єврокубками, в яких «Бетіс» доблесно бився зі свіжоспеченим чемпіоном Фінляндії ХІКом (3:0) і відвойовував перше місце в групі.

Схожа ситуація в Німеччині, де, звичайно, «Баварія» має обігравати кульгаву «Стару Даму», тобто «Герту» (1,28 – тому що в гостях, так було б у районі 1,08), а дортмундська «Борусія» — відверто слабкий «Бохум», що зливається всім в гостях (1,12, тут треба фору вибирати). Варто було б спробувати зіграти на втомі «Айнтрахта», що тільки-но проліз у плей-офф ЛЧ і, напевно, добре це відсвяткував – тому ставка на «Аугсбург», який приймає франкфуртців виглядає цілком логічно (4,50 на перемогу, 2,15 непрограш – ну дуже привабливо!). Аналогічно — "Баєр" проти "Уніона", але тут коффами підстрахувалися (2,15 і 1,34 — не вірить ніхто в берлінців, які до того ж грали в четвер!). "Фрайбург" проти "Кельна" за 1,73 — не знаю, один раз уже ставили хором на БД і отримали від "Козлов" 2:3.

В УПЛ "Ворскла" зобов'язана обігравати "Львів" (1,59), "Шахтар" — "Інгулець" (1,24), "Олександрія" — "Колос" (2,03), "Динамо" — "Чорноморець" (1,40), "Рух" — "Кривбас" (2,24), "Зоря" — "Металіст" (1,83). Чи взяти систему 4 з 6... Але вона виправдає себе тільки при п'яти заходах, не менше!

У НХЛ поки не полезем — щось останнім часом мене тільки «Бостон» не підводить перемогами та «Піттсбург» тоталами, інші бавляться)))

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І нехай везіння ніколи не залишає вас!