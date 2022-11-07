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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

До початку чемпіонату світу-2022 залишаються вже лічені дні, а ми тим часом усе ще говоримо про баталії в національних першостях різних країн. Зокрема, проводжатимуть команди на мундіаль дуже запеклі протистояння, серед яких ми визначили одразу кілька цікавих зустрічей в Італії, від якої намагатимуться не відставати Англія та Україна.

Манчестер Сіті — Челсі

Середа, 9 листопада, 22:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Посеред тижня на Британських островах вирішили зіграти матчі 1/16 фіналу Кубку англійської ліги, які аж ніяк не можна залишити поза увагою, бо сліпий жереб подарував нам уже на настільки ранньому етапі протистояння, яке цілком мало б місце в фінальній грі на Вемблі. Однак один із пари Манчестер Сіті – Челсі все ж таки муситиме поступитись на шляху до вирішальної зустрічі. Чотири роки поспіль "містяни" утримували в себе головний трофей цього турніру, однак у попередньому сезоні Ліверпуль розбив їхню гегемонію власною перемогою. До речі, "червоні" грали в фіналі саме проти Челсі, який уже двічі намагався здобути заповітний кубок, що не перебував у його руках від сезону-2014/15.

Багато що змінилось за цей час у "синіх", проте в настільки невизначеному стані вони, напевно, ще не перебували. Томас Тухель провалився на початку нової кампанії, тому на його місце запросили Грема Поттера, який уже почав давати певні обнадійливі результати. Зокрема, Челсі вдалось перевернути з ніг на голову стан справ у групі Ліги чемпіонів УЄФА та вийти до плей-оф із першого місця, хоча після поразки від хорватського Динамо Загреб (0:1) у першому турі натяків на подібний підсумок не було помітно.

Однак на минулих вихідних "пенсіонери" мали негативний досвід дербі проти Арсенала на власному полі (0:1), і саме за підсумком цієї гри виникло дуже багато питань до перспектив команди Поттера. Суперники не витратили аж надто багато зусиль для того, аби скувати дії господарів Стемфорд Бридж, і ті в підсумку ледь назбирали бодай один постріл у площину чужих воріт. Не варто зайвий раз казати, що Манчестер Сіті має значно більший потенціал для повторення подібного сценарію, та й хто взагалі пам’ятає, кому програвали "містяни" в цьому сезоні, окрім Ліверпуля (0:1). Та й дійсно, тільки команді Клоппа, проте в Суперкубку країни ще наприкінці липня (1:3).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди господарів становить 1,51, імовірність нічиєї оцінюється в 4,72, а успіх Челсі — у 6,29.

Аталанта — Інтер

Неділя, 13 листопада, 13:30. Стадіон Атлеті Адзуррі д'Італія (Бергамо, Італія)

Бергамаська Аталанта наразі не є сильнішою за лідера чемпіонату, Наполі, про що ми мали змогу дізнатись минулими вихідними під час матчу на півночі Італії (1:2). Через цю прикру невдачу команда Джан П’єро Гасперіні втратила кілька рядків у турнірній таблиці, і вже перебуває на межі зони Ліги чемпіонів УЄФА в оточені спраглих до перемог конкурентів. Стан справ "Богині" за таких умов є доволі незручним, бо з одного боку потрібно постійно перемагати, аби ніхто не наздогнав знизу, а з іншого — результати потрібні для подолання відставанні від все тих же "Партенопеї". Календар при цьому гарантуватиме подарунки лише після Нового року.

Лечче та Болонья — проти таких суперників відповідно будуть проводити розминки Аталанта та Інтер посеред поточного тижня перед тим, як зійтись в очній дуелі поміж собою. Напевно, це саме те, що потрібно обом командами, бо команда Сімоне Індзагі також програла на вікенд принципове протистояння туринському Ювентусу, і наразі навіть не потрапляє до зони єврокубків. Однак удалі виступи в Лізі чемпіонів УЄФА сигналізують нам, що потенціал "змій" усе ще не розкритий на повну, тож командам із групи лідерів буде несолодко в протистояннях проти них.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив гостей. Коефіцієнт на перемогу Інтера становить 2,23, імовірність нічиєї оцінюється в 3,58, а успіх Аталанти — у 3,09.

Шахтар — Зоря

Неділя, 13 листопада, 17:00.

Доволі впевнено, однак не без помилок, просувається донецький Шахтар за календарем на внутрішній арені, паралельно встигаючи захищати гідність країни в міжнародних зустрічах. "Гірники" на початку тижня саме мали дізнатись свого наступного суперника вже в стикових матчах Ліги Європи УЄФА, проте до цих подій наприкінці зими наступного року ще потрібно дійти. Куди більш цікавими наразі для команди Ігора Йовічевіча є справи в УПЛ, яку вирішили не зупиняти, навіть незважаючи на початок чемпіонату світу-2022.

Саме тому в Шахтаря найближчим часом буде справжнє ралі з надзвичайно складних протистоянь, під час якого лише рівненський Верес не виглядає аж надто загрозливим суперником для "помаранчево-чорних". А ось луганська Зоря — це вже інша справа. На команду Патріка ван Леувена ніхто не робив ставку на початку нової кампанії, бо "мужикам" не вдалось пробитись до єврокубків, та й фінансові питання на тлі початку повномасштабної агресії мали б тільки загостритись. Проте Зоря продовжує грати, і робить це при цьому з помітними успіхами. Так, луганці вже встигли двічі програти, проте це не заважає їм відставати від Шахтаря всього на один пункт, тож прийдешня очна зустріч матиме визначальний характер. А Дніпро-1 тим часом спостерігатиме за тим, хто з конкурентів відвалиться зі зони переслідувачів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря становить 2,33, імовірність нічиєї оцінюється в 3,25, а успіх Зорі — у 3,65.

Ювентус — Лаціо

Неділя, 13 листопада, 21:45. Стадіон Альянц Стедіум (Турин, Італія)

Багато дорікань викликала гра туринського Ювентуса на початку нового сезону, проте поодинокі вдалі ігри, накшталт перемоги над міланським Інтером минулими вихідними (2:0), усе ще здатні втримувати Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера "зебр". Однак довго переводити подих після доволі важкого Derby d'Italia в "Старої Синьйори" можливості не буде, бо на неї чекає римський Лаціо, який ввижається навіть більш серйозним суперником, аніж футболісти Сімоне Індзагі.

По-перше, "орлів" очолює Мауріціо Саррі, який тільки-но здолав Жозе Моуріньо в римському дербі (1:0), тож тепер забажає продовжувати посилювати позиції власної команди. По-друге, Лаціо банально йде вище за Інтер у турнірній таблиці, має ліпшу результативність та стабільніший захист. Хіба що Юве за останнім показником може посперечатись із римлянами, проте саме в матчах проти подібних суперників із якісно побудованою грою туринці й мають найбільші проблеми. Звісно, можна сподіватись на підтримку рідної арени, проте є багато приводів для сумнівів щодо того, чи зможе Юве бодай зберегти власні ворота сухими, чого в домашніх матчах проти Лаціо з ним не траплялось уже чотири роки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Массіміліано Аллегрі. Коефіцієнт на перемогу Ювентуса становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Лаціо — у 4,07.