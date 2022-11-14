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Уже зовсім скоро стартує Чемпіонат світу в Катарі, змагання, яке багато хто вважає найбільшою спортивною подією на планеті, котра приверне увагу кожної країни, незалежно від того, бере їх збірна участь чи ні до того, що відбувається протягом турніру.

На жаль, українська збірна не бере участі цього року, в останньому матчі відбору вони втратили можливість потрапити взимку до Катару. Але не потрібно засмучуватися, бо вже зараз, використавши VBET промокод, можна зробити ставки на матчі ЧС в Катарі, переможця турніру та багато інших видів ставок.

Очікується надзвичайна активність, оскільки букмекери вже публікують поради на ставки на Чемпіонат світу з футболу 2022 року, прагнучи залучити гравців до свого власного бренду. Нестачі в прогнозах ставок на футбол не буде, а коефіцієнти на ЧС будуть постійно змінюватися. На жаль, українська національна збірна з футболу не потрапила на цьогорічний Мундіаль. Збірна України не приймає участі в ЧС кожного розіграшу, і з нею, на щастя, не пов'язані скандали під час турніру. Проте, що не кожен розіграш Чемпіонату світу з футболу не обходиться без суперечливих питань, а багато ситуацій переростали в скандали, про які все ще говорять десятиліттями.

Тут зібрані деякі з найбільших скандалів в історії:

Андрес Ескобар

Найбільш трагічний скандал в історії Чемпіонатів світу стався в 1994 році, коли колумбійська зірка Андрес Ескобар був вбитий представниками могутнього наркокартелю через кілька днів після його автоголу, який вибив Колумбію зі змагань.

Добре зарекомендувавший себе на турнірі Ескобар, забив гол у власні вороті в матчі проти США. Матч закінчився з рахунком 2: 1. Це означало, що Колумбія вилетіла з групового етапу. Наркобарони поставили на кін величезні суми грошей і замовили його вбивство в якості відплати за свій програш.

У нього вистрілили шість разів, коли він сидів у своїй машині біля нічного клубу в колумбійському місті Медельїн. Охоронець, Умберто Кастро Муньос, був заарештований наступного дня та зізнався у вбивстві. За оцінками, на похоронах були присутні 120 000 чоловік, а річниця його смерті досі відзначається на матчах в Колумбії щороку.

Рука Бога

Напевно, один з найбільш славнозвісних сканаділв в історії Чемпіонатів світу відбувся під час чвертьфіналу ЧС 1986 року у матчі між Аргентиною та Англією. Після безрезультативного першого тайму, Дієго Марадона забив швидкий м'яч на початку другого тайму, навмисно проштовхнувши м'яча над головою голкіпера збірної Англії Пітера Шилтона..власною рукою.

Неймовірно, але арбітр та асиситенти арбітра цього матчу не побачили порушення та зарахували цей “гол”. Це був один з найбільш кричущих актів обману в історії, котрі виконувалися та не були покарані. Потім, під час запитань про цей інцидент, Марадона відмовлявся признати своє порушення, натомість віддавав перевагу говорити, що цей гол був забитий чесно і був наданий йому “Рукою Бога”.

Напад Гарольда Шумахера на Патрика Баттістона

У півфіналі розіграшу Чемпіонату світу 1982 між Францією та Південною Германією відбувся подвійний скандал навколо одного інциденту. Під час атаки французької збірної, Патрик Баттістон, отримавши пас, вийшов “один на один” з голкіпером німців, котрий відразу зірвався з лінії, щоб завадити нападнику. Воротар з такої сили влетів в маленького нападника, що француз впав, втративши свідомість. Він отримав перелом шийних хребців, втратив 2 зуба і впав в кому.

Неймовірним є те, що суддя назначив удар від воріт, а Шумахер уникнув навіть попередження за такий прояв брутальності. Можливо, зробивши таке на вулиці поза футбольним полем, він би міг сісти до тюрьми за акт насилля. Німці змогли виграти матч в серії післяматчевих пенальті, а Шумахер, у свій час, на обурення футбольного світу не проявив жодного каяття, а згодом навіть жартував з цього випадку.

Договірний матч між Німеччиною та Австрією

Безпрецендентний на той час договірний матч між Німеччиною та Австрією, щоб вибити Алжир з ЧС 1982. Німці були на межі вильоту з турніру, однак знаючи, що перемога 1-0 в заключному матчі дозволила б обом командам потрапити до наступної стадії.

Німці забили ранній гол, але австрійці жодного разу протягом матчу навмисно не спробували забити гол. Вони утримували м'яч та тягнули час пасами назад-вперед. Це був злочин проти всього футболу, тому з того часу було впроваджене правило, згідно з яким, усі заключні матчі групової стадії відбуваються в один час, щоб уникнути таких ситуацій знову. Невелика компенсація алжирцям за злочин проти них.

Марадона та наркотики

Марадону спіймали за вживанням наркотиків у 1994 році. Він був відсторонений від участі в змаганнях після позитивного допінг-тесту, який виявив заборонений ефедрин. Ситуація отримала надзвичайний розголос через його дивне святкування голу з широко відкритими очима, коли він напружено дивився в камеру після того, як забив гол у груповій стадії турніру. Після цього він більше ніколи не грав за збірну.

Підставний матч Аргентини

У жахливій грі проти Перу на домашньому для Аргентини Чемпіонаті світу в 1978 році, Аргентині потрібно було перемогти в 4 голи для того, щоб вивести збірну Бразилії до фіналу. Представники Перу пропустили лише 6 м'ячів в 5 попередніх поєдинках. Це видавалося неможливим завданням. Аргентина виграла матч з результатом 6-0, і ходили чутки про те, що гра була підставною. Додав вогню той факт, що воротар Перу був народжений в Аргентині. Однак ніщо не було підтверджено.

Пеле — живий рекламний щит

Можливо найкращий гравець в історії — Пеле, затримав початок матчу чвертьфіналу ЧС 1970 проти Перу, попросивши рефері матчу зачекати, щоб Пеле зав'язав свої шнурівки бутс фірми Puma. Знаючи, що всі камери будуть сфокусовані на ньому, Пеле взяв участь у першій вірусній рекламній кампанії. Він отримав 120.000 USD за декілька секунд роботи.