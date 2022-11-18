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Артем Франков за підтримки FAVBET оцінює шанси команд на ЧС-2022.

Ненависний серцю будь-якого європейця чемпіонат світу стартує скандалами: то посол Катару у Німеччині назвав гомосексуалізм душевною хворобою, то королівська сім'я заборонила вільний продаж алкоголю на стадіонах (спонсор ФІФА «Будвайзер» в люті, чиновники ведуть відчайдушні переговори), підставні, то повалили чутки про підкуп Еквадору в першому матчі... Чи ще буде!

Вісім стадіонів, з яких сім побудовано фактично з нуля, чотири нові гілки метро, ​​гранична компактність та навислі важкі очікування – а якщо я бухою приїду? А якщо в мене сорочка райдужного забарвлення і невинна наркота в задньому проході? Жах! Жах, що летить на крилах ночі!

Досвід чемпіонату світу в ПАР підказує, що все це вщухне протягом першого тижня турніру — потім уболівальники захопляться безпосередньо футболом і спрацює ефект золотої рибки (коротка пам'ять).

Що ж, ми з вами нічого поміняти не можемо, тому заздалегідь зосередимося на футболі. Відразу скажу, що чемпіоном світу бачу Бразилію (кофф 5,5 – тобто не лише я бачу) чи, у крайньому разі, Аргентину (6,5). Низький кофф на Англію (6,3) вважаю збоченням.

Ось більш повний перелік котирувань. Як поживають ваші симпатії?!)))

Кофф FAVBET: Бразилія – 5,5, Англія – 6,3, Аргентина, Франція – 6,5, Іспанія – 8,5, Німеччина – 10,0, Нідерланди, Португалія – 13,0, Бельгія – 14,0

І ось тут здоровеньки були – наступний претендент, а саме Хорватія, котирується, з коффом – 29,0! Погодьтеся, нічого собі розривник вісімки, що лідирує (два збірні з Південної Америки плюс шість європейських, як і належить на будь-якому розумному мундіалі)… Ось тільки піди з цим не погодься. Адже все логічно!

Наступна опція загального характеру – найкращий бомбардир.

Кофф FAVBET: Гаррі Кейн – 8,0, Кіліан Мбаппе – 9,0, Карім Бензема – 12,0, КР – 13,0, Лео Мессі, Неймар – 15,0, Ромелу Лукаку – 17,0, Лаутаро Мартінес – 26 ,0

І знову розрив, цього разу між сіморок претендентів і пелотоном, що підкреслює, наскільки було б симпатично вгадати когось не з першого ряду! Зрозуміло, що ставки такого роду впираються у можливості «несучої команди» — першість серед бомбардирів набагато легша, якщо ти провів сім матчів, а не три і навіть не п'ять. Хоча в історії ЧС всяке бувало… До речі, Роберт Левандовські йде за 41,0 – через тотальну недовіру до шансів збірної Польщі.

Моя ставка: вірю в Кейна та Неймара!

І преміальна ставка від FAVBET – чемпіон світу та найкращий бомбардир (свій)! На такому міні-експресі можна здорово піднятися, особливо з патріотичних спонукань приємно це зробити, але як же прикро програти, коли зайшла одна з позицій.

Кофф FAVBET на результат: Бразилія та Неймар – 22,0, Англія та Кейн – 25,0, Франція та Мбаппе – 34,0, Аргентина та Мессі – 65,0, Бельгія та Лукаку – 80,0 (ставка для принца Філіпа!)

Моя ставка: ну ви зрозуміли…

Переходимо до матчів та груп. Нам буде чим зустріти вихідні та новий тиждень!

Катар – Еквадор

Еквадор був серед тих, хто запросто міг пролетіти повз ЧС не через спортивні причини: суперники з американського відбору з Чилі звинуватили його в тому, що збірна «Ла Трі» задіяла правого захисника Байрона Кастільо, який мало того, що на чотири роки старший, так ще й зовсім колумбієць. Від ФІФА відбилися, тепер відбиваються від лозанського КАС, але гравця про всяк випадок у заявку не включили.

Сама по собі еквадорська збірна – типовий середняк Південної Америки, без особливих зірок, але з перспективою та непоганим підростаючим поколінням (Інкап'є). Є й чудово пам'ятний нам із двох протистоянь із «Фенербахче» 33-річний бомбардир Енер Валенсія.

Катар, у свою чергу, не варто недооцінювати. Чинний чемпіон Азії – це не просто команда, а спеціальний проект, який працює вже 18 років. Мова про Академію футболу в Досі, яка не просто збирає футбольних талантів Катару та околиць, а й прикупила для стажувань два європейські клуби – бельгійський «Ейпен» та іспанський «Культураль Леонеса». У результаті згуртований колектив, що наполовину складається з вихідців із Судану (їх легко відрізнити за кольором шкіри), з вкрапленнями алжирця, іракця та португальця, виграв спочатку Азію з юнаків, а потім і дорослий чемпіонат. Звичайно ж, команда іспанця Фелікса Санчеса (він у Катарі вже 16 років) пройшла масу зборів та награла хмару товариських поєдинків.

Буде цікаво!

Кофф FAVBET на результат: 3,35 – 3,15 – 2,44

Моя ставка: а ризикну-но я взяти непрограш милої мого серця і цікавої мого розуму «бордової» команди (аль-Еннабі — Катар!) за 1,63; до цього цілком можна додати причепом тотал менше 2,5 за 1,53, що в комплекті дає нам страшенно симпатичний кофф — 2,20. А?..

І дуже цікава ставочка навздогін: Катар пройде за 4,0. Цікаво, що з меншим коффом котирується комбінована ставка «не пройдуть Сенегал і Еквадор» — 1,75х1,84, хоча, за ідеєю, одне випливає з іншого — невихід Нідерландів у страшному сні нікому не здасться (6,20)!

Англія – Іран

О, як ми ненавидітимемо збірну Ірану з її клятими «шахідами» — але й тільки з ними! Наші криваві та слізні, але саме що наші проблеми… Адже більшість абсолютно не розуміє, що ніяка ФІФА не усуне повноправного учасника чемпіонату світу без якогось серйозного приводу, підкріпленого санкціями ООН або якоїсь іншої міжнародної організації. Смерть навіть найпрекраснішої дівчини точно не послужить для цього приводом – а про збитий літак уже всі забули, тільки тому що Іран вибачився і погодився заплатити компенсацію?! Порушення прав людини, оспівані демократичною пресою та підхоплені всіма без найменшого знання специфіки та істини – туди…

І вже точно ФІФА фіолетові хотівки України, якої б жорстокої та неспровокованої агресії вона не зазнавала, яких би жертв не несла – тим більше за це покарано Росію, а Іран осторонь. Тож Іран певною мірою виступить у КатарАкті її ментальним замінником.

Коротше, вони гратимуть. Більше того, ніхто не чув про гравців збірної Ірану, які відмовилися на знак протесту від участі в ЧС — хоча подібна нісенітниця проскакувала в наших ЗМІ неодноразово!

Іранці мають цікавий досвід суперництва на ЧС з англосаксами і бриттами. На ЧС-78 вони ще до Ісламської революції видали сенсаційну нічию 1:1 з Шотландією, яка вважалася чи не фаворитом турніру. На ЧС-98 – і зовсім обіграли збірну США у матчі групового турніру, який де-факто став товариським та супроводжувався взаємним врученням квітів (це було символічно якраз у світлі відносин між країнами). І ось Англія, і ось знову таке собі тло...

Іранців очолює досвідчений португальський фахівець Карлуш Кейруш, який у 2000-х багато років пропрацював помічником Алекса Фергюсона у «МЮ», перервавшись лише на відрядження до «Реалу Мадрид». «Тім Меллі» він очолив вдруге, раптово та скандально, за два місяці до ЧС-2022 – коли місцева Федерація раптово розірвала стосунки з хорватом Драганом Скочичем. Щось на кшталт заміни Малофєєва Лобановським перед ЧС-86, погодьтеся!

Збірна Ірану базується на гравцях зі свого чемпіонату, який дуже непоганий за азіатськими мірками. Зірок першої величини з Європи, на кшталт нібито засудженого до страти Алі Даєї, в нинішньому складі немає, а Сердар Азмун, який претендував на таке звання, ледве оговтався після травми. У той же час збірну Англії добряче пошкодило травмами гравців «Челсі» — втрата Джеймса і Чілвелла різко послабила конкуренцію на флангах захисту, а так народ переважно на місці. За ідеєю, має вистачити для перемоги – благо всі у накаті, чемпіонати були зупинені у розпалі!

Кофф FAVBET на результат: 1,39 – 4,65 – 11,00

Моя ставка: поставив би просто на перемогу Англії, але кофф пригнічує; тому добре – або Іран із +0,5 у першому таймі за 1,85, або Англія з мінус 1,5 за 2,20. Ризикнути другим?

А ще…

Сенегал – Нідерланди

Кофф FAVBET на результат: 6,30 – 3,85 – 1,64

Моя ставка: Нідерланди з мінус 1,5 за 2,75. Що так? Сененал без Садіо Мане!

США – Вельс

Дивні ці американці – на минулий ЧС взагалі не пройшли, на цей ледь пролізли при всій легкості кваліфікації через КОНКАКАФ… А Вельс має Гарета Бейла. А ще – Арона Ремсі. І Геннессі у рамці!

Кофф FAVBET на результат: 2,63 – 3,10 – 3,05

Моя ставка: перемога Вельсу

Аргентина – Саудівська Аравія

Які можуть бути питання?

Кофф FAVBET на результат: 1,19 – 7,40 – 19,0

Моя ставка: Аргентина з мінус 2,5 за 2,50

Данія – Туніс

Симпатична збірна Данії проти ніякого Тунісу, що навіть в Африці ніколи не забиває більше одного м'яча за гру — які тут можуть бути варіанти прогнозу?!! Непрограш «Орлів Карфагена» котирується за 2,8, що є чимало для змагання такого рангу.

Кофф FAVBET на результат: 1,50 — 4,20 — 8,40

Моя ставка: Данія -1,5 за 2,39

Мексика – Польща

Це вам не ЧС-78, де Польща виграла однією ногою – 3:1!

Кофф FAVBET на результат: 2,85 – 3,10 – 2,84

Моя ставка: перемога Мексики

Франція – Австралія

Навіть якщо половина збірної Франції слідом за Кімпембе та Нкунку поляже на тренуваннях, а список «Челсі» (Фофана та Канте) розшириться вдвічі-втричі, це не зробить шансів Австралії вищими.

Кофф на результат: 1,30 – 6,00 – 11,50

Моя ставка: беру тотал більше 3,0 за 2,20

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Артем ФРАНКОВ