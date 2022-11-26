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Артем Франков за підтримки FAVBET оцінює шанси команд на ЧС-2022

У цьому випуску я вирішив, вирвавшись на годинку з-під влади темряви, поміркувати на тему матчів, які вважають «не надто центральними». Але ми-то з вами знаємо, що в них теж дуже і дуже багато що вирішується!

Австралія – Туніс

На диво привабливий поєдинок команд, за які хворіють або пристрасно переживають буквально всі: Океанія – Африка через Азію. Розгромлена колишньою метрополією Тунісу колишня метрополія Англії проти «Орлів Карфагена», які спокійно втримали нульовку проти колишньої метрополії Англії. Так, побешкетували вікінги... Але не в цьому випадку!

Кофф FAVBET на результат: 2,16 – 3,30 – 3,80

Моя ставка: тотал менше 2,5 за 1,62. На мою думку, тут не потрібно жодних пояснень – Туніс, Північна Африка, нарешті, просто Африка! Той випадок, коли букмекери абсолютно згодні зі мною, а я – з ними

Японія – Коста-Ріка

До чемпіонату світу розмова була одна: майже невідома нікому Японія проти зовсім не відомої Коста-Ріки. Після перших матчів на мундіалі ролі розподілилися з усією очевидністю: Японія, чия команда заснована на гравцях першої німецької бундесліги (Йосіда, Ендо, Доан, Камада, Асано та ін.), розтрощила саму Німеччину, Коста-Ріка ж бездарно і безнадійно влетіла іспанцям 0:7, думаю, встановивши рекорд цього чемпіонату світу.

То ж чого нам чекати, питаю я вас? За всієї поваги до відбору КОНКАКАФ, збірної Коста-Ріки та її історичних здобутків (ЧС-1990, 2014 насамперед)…

Кофи FAVBET на результат: 1,47 – 4,50 – 8,20

Моя ставка: Японія з мінус 1,5 за 2,31

Камерун — Сербія

Уф! Ну що, може, хоч проти не надто великої лінії оборони камерунців спрацює силова атака сербів: Митрович – Влахович за підтримки розумника Тадича? З іншого боку, «Неприборканим левам», які мають Ангіссу в центрі, Чупо-Мотінга на вістрі та Тото-Екамбі ліворуч, теж є що запропонувати слов'янам з погляду порвати вже їхню захисну лінію…

Зовсім непередбачувано, при всіх симпатіях українців до Камеруну (і далеко не лише через ЧС-90!).

Кофф на результат: 5,30 – 3,80 – 1,74

За що вони сербів такими фаворитами тримають?!

Моя ставка: тотал більше 2,5 за 2,05

Корея – Гана

Матч двох дуже щільних і серйозних суперників, хоча мені оборона корейців (безпросвітні 0:0 з Уругваєм) здається надійнішим козирем, ніж аналогічна лінія ганців (2:3 з Португалією). Напад? Так два м'ячі, які Гана забила португальцям, це для неї надзвичайно – ви подивіться, як цього року проходили чемпіонат Африки та плей-офф відбору на ЧС. Африканці ці голи не що народжували – їх кесаревим перетином доводилося вилучати з учасників!

Кофф FAVBET на результат: 2,55 – 3,15 – 3,10

Моя ставка: Корея

Будуть нові матчі та нові події – проте справжні фаворити змінюються рідко!