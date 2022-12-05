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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі вже майже перетнув межу 1/8 фіналу сітки плей-оф, і станом на зараз відомі дві пари майбутніх чвертьфінальних протистоянь. Турнірна сітка безжально зводить поміж собою провідні футбольні країни, тож комусь із них усе ж таки доведеться поступитись на шляху до омріяного фіналу. Трохи згодом ми дізнаємось імена ще чотирьох учасників наступного раунду, а тим часом пропонуємо розглянути вже наявні пари.

Нідерланди — Аргентина

П’ятниця, 9 грудня, 21:00. Стадіон Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар)

Команду Луї ван Гала доволі жорстко критикують на батьківщині через буцімто невиразну гру на груповому етапі мундіалю-2022. Проте хто б жалівся, коли твоя країна продовжує тягнути за собою безпрограшну серію офіційних матчів уже понад півтора роки, а на головному турнірі глобального значення ще й два матчі з чотирьох завершує без пропущених голів. Сенегал (2:0), Еквадор (1:1) та Катар (2:0) нічого не змогли зробити з "ораньє" під час матчів свого квартету, а вже на першому кроці турнірної сітки плей-оф нідерландцям трапились футболісти зі США, які в підсумку залишили сподівання підтвердити власні амбіції саме за ходом поточного турніру (3:1).

Тим часом пригоди колективу Ліонеля Скалоні розпочались із гучної сенсаційної поразки від Саудівської Аравії (1:2), після чого до чинних володарів Копа Америка почали ставатись дещо скептично, однак дві наступні перемоги над Польщею та Мексикою (двічі по 2:0) були настільки впевненими для "альбіселесте", що тиск потрохи почав спадати. Кількома днями раніше вони ще й обіграли сенсаційну Австралію в матчі плей-оф (2:1), хоча й завершували гру не без помітних проблем у захисті. Нідерланди подібного недбалого ставлення точно не вибачать, проте можна згадати матч проти тих самих мексиканців, коли південноамериканський колектив відіграв надупевнено від самого початку й аж до фінального свистка.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Аргентина. Коефіцієнт на перемогу команди Ліонеля Скалоні становить 2,21, імовірність нічиєї в основний час оцінюється в 3,22, а успіх Нідерландів — у 3,79.

Англія — Франція

Субота, 10 грудня, 21:00. Стадіон Аль-Байт (Ель-Хаур, Катар)

Команду Гарета Саутгейта так само продовжує тихо ненавидіти майже вся країна, проте рух Англії до чергового великого фінального поєдинку залишається нестримним. Суто "політична" група B у складі США (0:0), Уельсу (3:0), Ірану (6:2) не стала на заваді виходу "трьох левів" до раунду плей-оф із першого місця, а тут же й зі сусіднього квартету другим пробився Сенегал. Із певними пересторогами, англійці розбили захист чинних чемпіонів Африки напередодні(3:0), і тепер муситимуть готуватись до більш сильного опонента.

Чинні володарі Кубку світу хочуть залишити за собою другий турнір поспіль, проте на їхньому шляху в плей-оф буде траплятись ще чимало перепон. Груповий етап у колишнього суперника збірної України за відбором до чемпіонату світу-2022 не містив у собі суперників аж надто високого рівня, а оскільки Данія (2:1) так і не змогла чинити опір "Les Bleus", то вихід до наступної стадії колективу Дідьє Дешама був виключно питанням часу. У 1/8 Франція грала проти Польщі, і важко було назвати це протистояння конкурентним бодай на папері. У підсумку, французи виключно потішили свого президента, який угадав рахунок та авторів голів (3:1).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,39, імовірність нічиєї в основний час оцінюється в 3,23, а успіх Англії — у 3,34.