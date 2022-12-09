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Артем Франков за підтримки FAVBET оцінює шанси команд на ЧС-2022.

Перша стадія плей-офф ЧС-2022, що ледь завершилася і увінчана невеликою перервою, дає нам всі підстави в кількох словах підбити підсумки того, що сталося, а потім уже перейти до анонсів. Отже…

1. У шести з восьми пар 1/8 фіналу впевнено, а іноді надвпевнено (Англія, Бразилія, Португалія) перемогли фаворити, і сенсаційності у катарського мундіаля дуже поменшало. Не можу сказати, що цим незадоволений. Але приниження іспанців було приємним, тим більше здійснено абсолютно справедливо!

2. "Зливні бачки" третього туру були покарані в одному-єдиному, зате найяскравішому і показовому випадку — Марокко помстився Іспанії за все оптом. Святкували не лише марокканці всієї Африки та Європи, а й німці – тепер їм стало трохи легше, зловтіха непогано лікує душевні рани. Іспанія, звичайно, чудово насмішила всіх своїм «розрахунком» (уникали зустрічі з бразильцями в чвертьфіналі!), нарешті змусивши сприймати ідіому «іспанський сором» у прямому розумінні.

3. Сенегал, Австралія, Японія (ось кого шкода, але що ви пенальті так хреново б'єте!), Корея виявилися класичними «каліфами на годину» і негайно вирушили додому після першого горлового протистояння.

4. США, Польща, Швейцарія, чий вихід у плей-офф цілком допускався, склали їм компанію. Швейцарці взагалі нагадали збірну Югославії на Євро-2000, хіба що без ганебної поразки від іспанців, після якої югі отримали 1:6 від Нідерландів Франка Райкаарда.

5. У 8 матчах було забито 28 м'ячів, тобто 3,5 за гру в середньому. Показник набагато вищий, ніж у груповому турнірі, і для ставок дуже важливо зрозуміти, тенденція це чи аномалія, спонтанний сплеск результативності, що не спонукає до жодних висновків. Я схиляюся до останнього, бо далі один одному протистоятимуть набагато рівніші суперники. Ось вам історичний приклад із натяком на Португалію: на Євро-2000 голландці у чвертьфіналі винесли Югославію 6:1, а на наступній стадії з розбігу вперлися до Італії Діно Дзоффа – 0:0 за двох незабитих пенальті та виліт за цими самими 11-метровими.

Ну що ж, придивимося до окремих пар.

Хорватія – Бразилія

Зізнатися, не дуже розумію, за рахунок чого досить незграбні хорватські захисники спроможні зупинити бразильців, які виявили всю (чи не всю?) свою майстерність у першому таймі гри з Кореєю. Попереду вся надія на Перішича, найкращого хорватського бомбардира великих турнірів (забивав на трьох мундіалях і двох Євро поспіль!), але у бразильців чудова оборона на чолі з недремним Алісоном, якого цілком можна було поперек Неймару називати найкращим гравцем 1/8 фіналу.

Коефіцієнти FAVBET на результат: 9,30 – 5,10 – 1,38

Прохід: 5,90 — 1,16

Моя порада: Бразилія з мінус 1,5 за 2,09

Нідерланди – Аргентина

Чому Аргентині віддають перевагу в цій парі? По-перше, Мессі – гравця такого калібру щодо відносно беззоряної збірної Нідерландів немає і близько (щоправда, не факт, що це вада). По-друге, чемпіон, що розкочегарився, Південної Америки, а з іншого боку пушкінське: «А мы? Ничем мы не блести, хоть вам и рады простодушно…»

Загалом чому б не послухатися поради «старших товаришів».

Коефіцієнти FAVBET на результат: 3,60 – 3,25 – 2,24

Прохід: 2,44 — 1,61

Моя порада: перемога Аргентини, але можна і обережно взяти ТБ 2,5 за 2,50 — так навіть смачніше малюється.

Марокко – Португалія

Марокко це, звісно, не Італія (див. вище), але у чомусь повторює її шлях. На ЧС-2006 аж до фіналу Італія не пропускала від суперників — тільки від своїх гравців! Аналогічно складається турнірна доля «Атлаських левів». Між іншим, у славетному 1986-му вони винесли португальців у групі 3:1 (європейці горіли 0:3 і лише до кінця матчу забігали) і вийшли з неї разом з англійцями, але до 1/8 фіналу отримали штрафний від Лотара Маттеуса незадовго до фінального свистка. Тож у команди Валіда Реграги (не впевнений, що він усвідомлює те, що відбувається повною мірою), є не лише сьогодення, а й історія.

…Звичайно, було б цікаво подивитися на протистояння ближчих сусідів, іспанців і португальців, але не будемо перебирати, тим більше є всі підстави вважати: для іспанців все б закінчилося плачевно. Тримати удару вони не вміють, а тут є кому бити!..

Є всі підстави припускати, що не відразу, але поступово матч перетвориться на вулицю з одностороннім рухом, марокканці ж неодмінно огризатимуться контратаками, бо і Буфалю, і Зієшу цілком вистачає індивідуальної майстерності. Перевага португальців у тому, що вони можуть нарощувати тиск шляхом введення свіжих сил – глибина складу це більш ніж дозволяє, а ось у Марокко є вісім-дев'ять гравців основи і не більше. До речі, основний та незамінний центрбек Ромен Саїс закінчував гру проти Іспанії з травмою, і це може стати дуже серйозною проблемою для «Атлаських левів». Інші хороші хіба що самовідданістю, горезвісним вогником в очах.

Саме тому я вважаю, що марокканці доблесно битимуться і можуть навіть дістатися до додаткового часу (якщо Саїс зіграє і трішки пощастить), але не більше того.

Коефіцієнти FAVBET на результат: 5,80 – 3,75 – 1,70

Прохід: 3,60 — 1,33

Моя порада: непрограш Марокко в першому таймі за 1,56 (лише – потім потрібно буде добирати) або тотал менше 2,5 за 1,74; а не хочете взяти 0:0 за 7,60?

І абсолютно дивовижна, на перший погляд, ставка: Агер із Марокко отримає картку в основний час за 7,00 – а чому б ні?!

А ще можна ловити відсутність першого гола за 15-хвилинками.

Англія – Франція

Абсолютно рівне і непередбачуване протистояння, хоча більшість все ж таки віддає перевагу чинним чемпіонам світу. Але що може допомогти нам у намірі передбачити розвиток подій?

Французи у кожному із чотирьох своїх матчів на ЧС-2022 незмінно пропускали один м'яч. Далі варто зауважити, що англійці досить повільно запрягають – наприклад, проти Сенегалу вони стрепенулися лише наприкінці першого тайму. Є ще одне, найліричніше міркування: іноді і навіть досить часто протистояння двох блискучих атак обертається надзвичайно обережною та похмурою грою. Наприклад, Гарет Саутгейт цілком здатний зіграти проти французів у три центральні захисники, пожертвувавши кимось в атаці, і тоді нам залишиться сподіватися на велику пробивну міць Кіліана Мбаппе, але чекати на тотал менше 2,5.

Одне можна сказати з достатньою впевненістю: якщо справа дійде до 11-метрових, то Франція переможе.

Коефіцієнти FAVBET на результат: 3,05 – 3,35 – 2,48

Прохід: 2,13 — 1,78

Моя порада: серія 11-метрових із проходом Франції за 10,0 – а можете тупо поставити на прохід Англії; Ну я не знаю…

Нагадаю: за розумним, добрим (кому як), цікавим, але, на жаль, не вічним – сюди:

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