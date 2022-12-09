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Фонд підтримує клуб вже другий рік поспіль.

Дитяча команда ФК «Оболонь» стартувала у міжнародному турнірі PROFBUD Cup 2022, який проходить у Польщі. Поїздку юних футболістів на змагання профінансував благодійний фонд Favbet Foundation, який надав клубу 100 000 грн.

«Ми як команда фонду прагнемо створювати нові можливості та допомагати дітям, щоб вони проявляли свої таланти та представляли Украну на міжнародній арені. Одна з головних цілей Favbet Foundation — допомагати молодому поколінню, адже вони розкриватимуть потенціал нашої країни», — поділився куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

PROFBUD Cup 2022 — престижний футбольний турнір, який який вперше відбувся у 2013 році та вже отримав визнання в Польщі. Сьогодні це одна з найцікавіших подій зимового сезону в дитячо-юнацькому футболі.

З ФК Оболонь та їх ДЮСШ Favbet Foundation товаришує не вперше. Фонд підтримує клуб вже другий рік поспіль. Раніше команда фонду приходила до футболістів з подарунками — столами для тейкболу, комп'ютерами, телевізорами, а також іншою необхідною технікою для проведення тактичних спортивних завдань.

Favbet Foundation — заснований у 2020 році компанією Favbet благодійний фонд, що підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку молодих українців. З початком війни 95% проєктів фонду було переорієнтовано на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспортні засоби, сучасне військове обладнання та інші необхідні на фронті речі.