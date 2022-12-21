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Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч Кубка англійської ліги.

У четвер, 22 грудня, відбудеться перший великий матч після чемпіонату світу у Катарі. Перша гучна вивіска після перерви – матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги між Манчестер Сіті та Ліверпулем.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом, а Football.ua анонсує майбутню зустріч та пропонує ознайомитись з усіма розкладами на гру.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАНЧЕСТЕР СІТІ — ЛІВЕРПУЛЬ

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є Манчестер Сіті. Так, на перемогу "городян" в основний час матчу можна поставити з коефіцієнтом – 1.93, тоді як успіх команди Юргена Клоппа оцінюється показником – 3.80. На нічию дається коефіцієнт – 3.70.

Також можна поставити на прохід команди в наступну стадію турніру, поза залежністю від результату матчу. На Манчестер Сіті дається коефіцієнт 1.50, а на Ліверпуль — 2.60.

На минулій стадії турніру команда Хосепа Гвардіоли розібралася із серйозним опонентом в особі Челсі, забивши два м'ячі у ворота "синіх". Ліверпуль у свою чергу пройшов скромніший Дербі, але гра дійшла до серії післяматчевих пенальті.

ТО НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що у матчі буде забито менше трьох м'ячів. Цього результату дається коефіцієнт — 1.88. Зумовлено це тим, що більшість збірок, які виступали на ЧС-2022 у Катарі, ще не будуть доступні для команд.

З одного боку можна побачити більш відкритий футбол, а з іншого отримати менше гостроти попереду, якщо команди будуть поводитися вальяжно.

Якщо ви любите ризикувати, можете поставити на перемогу однієї з команд у додатковий час (коефіцієнт — 6.10) або в серії післяматчевих пенальті (7.00).

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Ліверпуль відбудеться завтра, 22 грудня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.