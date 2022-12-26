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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Англійський футбол потрохи захоплює все більше ефірного часу після чемпіонату-світу-2022, і вже незабаром нам доведеться повернутись до протистоянь у рамках Прем’єр-ліги в форматі так званого Boxing day. Розклад матчів для усіх команд у цей час буде безжалісним, тому варто очікувати на втрати дорогоцінних очок фаворитами.

Арсенал — Вест Гем

Понеділок, 26 грудня, 22:00. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

У статусі лідера чемпіонських перегонів завершив першу частину сезону лондонський Арсенал, тому його головним завданням на період Різдва буде не розтринькати перевагу в п’ять очок над найближчим переслідувачем в особі Манчестер Сіті. Команда Мікеля Артети, хоча й майже не була задіяна в ігровому процесі під час чемпіонату світу-2022, була вимушена змиритись із утратою ключового гравця лінії нападу — бразильського форварда Габріеля Жезуса, який пошкодив коліно в першій же грі за рідну країну на турнірі, і тепер бозна-скільки буде відновлюватись. У контексті прийдешнього трансферного вікна це вочевидь змушує "канонірів" шукати гідну заміну власному виконавцю, проте до відкриття торгів ще треба якось дожити.

Що ж до лондонського Вест Гема, то перша частина сезону у виконанні команди Девіда Моєса вийшла геть невдалою, бо, якщо ти вже витрачаєш на трансфери влітку майже 200 млн євро, то треба бути спроможним продемонструвати хоч якийсь позитивний результат. 16 рядок турнірної таблиці, із очевидних причин, не може вважатись таким досягненням, а відстань лише в один бал від зони вильоту має спонукати "залізних" братись за голову вже після відновлення офіційних матчів. Календар із суперниками середньої руки має допомогти "молотобійцям" назбирати певну кількість балів, однак спочатку потрібно зачепитись за очки в грі проти затятого суперника, чого Вест Гем не робив уже півтора роки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,54, імовірність нічиєї оцінюється в 4,38, а успіх Вест Гема — у 6,75.

Манчестер Сіті — Евертон

Субота, 31 грудня, 19:30. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Манчестер Сіті, вочевидь, не сидів склавши руки під час павзи через чемпіонат світу-2022 в Катарі, і тому виглядав трохи краще за Ліверпуль у нещодавній кубковій сутичці поміж колективами Хосепа Гвардіоли та Юргена Клоппа. "Містяни" таким чином забезпечили собі участь ще в одному турнірі на весінню частину сезону, і, судячи з усього, учергове планують заходити на звання абсолютної сили як на внутрішній, так і на міжнародній аренах. Спершу Сіті має вирішувати питання з відставанням від лондонського Арсенала в п’ять пунктів, хоча наразі куди більш нагальною для Манчестера виглядає проблема Ньюкасла, що набрав божевільну переможну ходу, і за умови невдалої гри команди Гвардіоли спокійно може випередити останніх у турнірній таблиці.

Інакше, як болісним ударом по репутації чинного чемпіона, такий розвиток подій не можна назвати, проте перед Сіті стоїть матч проти Евертона, через що фанати клубу можуть бодай-якось перевести подих. Як би ми не намагались уболівати за Віталія Миколенка в складі "ірисок", але від того команда Френка Лемпарда не залишить останню перед зоною вильоту сходинку в турнірній таблиці. До початку чемпіонату світу Евертон узагалі не міг виграти в трьох матчах поспіль, що виключно розгойдувало й без того не найбільш стійкі позиції англійського фахівця, і разом із тим підставляло під ще більший удар місце його команди. Повторення досвіду завершення минулого сезону в Ліверпулі не хоче ніхто, тому братись до справи Евертон має навіть у протистоянні проти явного фаворита.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,16, імовірність нічиєї оцінюється в 6,79, а успіх Евертона — у 17,79.

Брайтон — Арсенал

Субота, 31 грудня, 19:30. Стадіон Амекс (Брайтон, Англія)

Достеменно невідомо, скільки саме забере сил у команди Мікеля Артети дербі проти Вест Гема на початку тижня, проте за умов суттєвих кадрових проблем "каноніри" вже за кілька днів матимуть не менш важке протистояння проти Брайтона. І, судячи з позиції "чайок" у турнірній таблиці, справи в них у першій частині сезону йшли набагато краще, аніж у тих самих "молотобійців". Утім, за іншого сценарію головного тренера з Суссексу навряд чи би запросили працювати в лондонський Челсі. Добре знайомий українському вболівальнику італієць Роберто Де Дзербі, який прийшов на заміну Грему Поттеру, отримав достатньо часу працювати з колективом безпосередньо під час павзи за ходом сезону, чого в нього фактично не було можливості зробити на чолі донецького Шахтаря.

І хоча перший досвід роботи "чайок" із новим наставником на чолі було важко назвати вдалим, усе ж таки потрібно було робити певний акцент на рівні суперників, проти яких у той час грав Брайтон. Ліверпуль, Тоттенгем, Манчестер Сіті та Челсі були явно не найбільш зручними опонентами, проте навіть проти них команда Де Дзербі хоч якось чіплялась за очки. Арсенал також мав зустріч проти Брайтона в цей період сезону перед чемпіонатом світу в рамках Кубка англійської ліги, і вже знає, як це програвати цьому супернику. Щоправда, після перерви команда Суссексу повернулась із поразкою в серії пенальті від Чарльтона, тож на один турнір у її розкладі в наступному року вже буде менше.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 2,12, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Брайтона — у 3,31.