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Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч Кубка англійської ліги.

У вівторок, 10 січня, відбудеться чвертьфінальний поєдинок Кубка англійської ліги, в якому зустрінуться Ньюкасл та Лестер.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом, а Football.ua анонсує майбутню зустріч та пропонує ознайомитись з усіма розкладами на гру.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ НЬЮКАСЛ — ЛЕСТЕР

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є Ньюкасл. Так, на перемогу "сорок" в основний час матчу можна поставити з коефіцієнтом – 1,57, тоді як успіх "лисиць" оцінюється показником – 6,30. На нічию дається коефіцієнт – 4,20.

Також можна поставити на прохід команди до наступної стадії турніру, незалежно від результату матчу. На Ньюкасл дається коефіцієнт — 1,28, а на Лестер — 3,95.

На минулій стадії турніру Ньюкасл мінімально обіграв Борнмут (1:0), а Лестер впевнено розібрався із Мілтоном (3:0).

ТО НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити. На це дається коефіцієнт – 1,89.

Також можемо запропонувати ризикованіший варіант — поставити фору на Ньюкасл (-1), тобто "сороки" виграють матч із різницею в один чистий м'яч. На цей результат дається коефіцієнт — 1,95.