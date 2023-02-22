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Минулого сезону відбулося багато футбольних подій. Разом із ними світ побачив кілька молодих спортсменів, які продемонстрували настільки успішну гру, що їх вартість на ринку суттєво збільшилася.

У тренді: найбільш високооплачувані футболісти сезону

У 2022 році відбулося багато знакових футбольних подій, у центрі яких опинилися, звичайно ж, спортсмени. Деякі з них не тільки виступали стабільно добре, а й перейшли на новий рівень, що суттєво відобразилося на їхній вартості. Далі йтиметься про футболістів, які подорожчали найбільше.

Хвіча Кварацхелія (60 млн євро)

По аналогій з VIP-казино, де постійно з’являються нові розваги, світ футболу відкриває нових перспективних гравців. Одним з них став 21-річного Хвічі Кварацхелії, для якого разом із командою «Наполі» сезон став дійсним проривом. Футболіст приєднався до неаполітанців півтори роки тому і швидко заслужив визнання уболівальників. Не можна сказати, що Хвіча лише сам веде команду до чемпіонства, але він, безумовно, є одним із ключових гравців. Спортсмен із Грузії зіграв 23 матчі у всіх турнірах за «Наполі», де забив 13 голів і віддав стільки ж результативних передач. Отже, подорожчання Кварацхелії на ринку цілком обгрунтоване.

Джамал Мусіала (100 млн євро)

Мусіала − один із найбільш перспективних молодих європейських футболістів. На нього сподівається не тільки «Баварія», а й вся Німеччина. Спортсмену всього 19 років, але він вже став важливим гравцем клубу та демонструє стрімкий прогрес. У поточному сезоні на його рахунку вже 12 голів та 11 результативних передач у всіх турнірах. Лотар Маттеус вважає, що він коштує дорого, та й мюнхенці дотримуються тієї ж думки.

Енцо Фернандес (55 млн євро)

До світового Чемпіонату Фернандес був маловідомий. Однак виступив півзахисником настільки добре, що став чемпіоном світу в складі «Бенфіки» − збірної команди Аргентини, а також найкращим юним футболістом турніру. Логічно, що після такого успіху Енцо істотно подорожчав. Експерти не висловили єдиної думки щодо вартості аргентинця, але, як кажуть інсайди, «Челсі» висловив готовність задовольнити фінансові запити хоч зараз.

Йошко Гвардіол (75 млн євро)

Певний час Гвардіол вже перебуває під наглядом топових клубів. Після успішного виступу на Чемпіонаті світу до нього з’явився шалений інтерес. Наразі на 22-річного Йошко претендують «Челсі», Manchester Sity та мадридський Real. Але «Лейпциг» досі не відпустив футболіста та, схоже, не поспішає це робити. Принаймні зараз. Хоча експерти впевнені, що перехід хорвата в топовий клуб є виключно питанням часу. Отже, варто починати думати про те, як отримати від такого трансферу найбільшу користь.

Рафаел Леау (85 млн євро)

Довгий час Леау не міг успішно зіграти в «Мілані», але згодом таки почав стрімко прогресувати. Минулого сезону спортсмен виконав важливу роль у тому, що Milan став чемпіоном Італії. Більше того, Рафаел був визнаний найкращим спортсменом сезону в А-серії. У нинішній кампанії 23-річний португальський футболіст також демонструє гарні результати. На його рахунку − 20 матчів у всіх турнірах, сім голів та дев’ять результативних передач. Не дивно, що зараз активно обговорюється майбутнє гравця. Усі, в тому числі головного тренер та техдиректор, радять йому продовжити контракт.

Антоні (95 млн євро)

Антоні став одним із найдорожчих футболістів сезону. Минулого літа Manchester United заплатив за нього «Аяксу» величезну суму, хоча експерти оцінюють спортсмена дешевше. Поки що зарано казати про те, чи виправдає себе цей трансфер. Але бразилець безумовно додав MU більшу варіативність атак. На сьогодні Антоні зіграв 14 матчів і забив три голи. Для новачка це непогано, але від гравця з такою цінністю напевно будуть вимагати набагато більшого.