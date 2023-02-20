Рейтинг букмекеров

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі прийматиме Реал.

За версією букмекерів, у Ліверпуля більше шансів на перемогу в грі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 2.33, а перемога Реала – 2.95.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.

Тож на що ставити?

Обидві команди мають виконавців високого рівня в атаці. Ми очікуємо, що команди обміняються голами. Тому пропонуємо ставку "Обидві заб'ють" — "Так", коефіцієнт — 1.60.

Також пропонуємо вибрати "Подвійний результат" – "Ліверпуль не програє". На таку подію пропонується показник 1.44.

Ми очікуємо, що у першому таймі команди придивлятимуться одна до одної, тому ймовірна нічия. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.35.

Матч Ліверпуль – Реал відбудеться 21 лютого о 22:00 за київським часом.