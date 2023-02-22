football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Рейтинг букмекеров

    22 лютого 2023, 21:40

    Манчестер Юнайтед — Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

    Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.

    Манчестер Юнайтед - Барселона. Getty Images
    Манчестер Юнайтед - Барселона. Getty Images 22 лютого 2023, 21:40

    У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме каталонську Барселону. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

    За версією букмекерів, саме колектив Еріка тен Гага має більше шансів на те, аби перемогти у цій грі. Перемога Манчестер Юнайтед оцінюється коефіцієнтом 2,25, а перемога каталонського клубу — в 3,25. На нічию пропонується коефіцієнт 3,50.

    Перша гра була вражаюча. Команди на Камп Ноу видали бойову нічию з рахунком 2:2. Але доля протистояння буде вирішуватись вже в Англії.

    Тож на що ставити?

    Зважаючи на те, що обидва колективи будуть боротись за результат, припустимо, що і МЮ і Барса заб'ють. На це можна поставити із коефіцієнтом 1,60.

    Вірите у прохід в 1/8 фіналу Манчестер Юнайтед? Можете взяти цей результат ща 1,70. Прохід Барселони у наступний раунд оцінили експерти в 2,40.

    Цікавим виглядає варіант з тотал більше 2,5. І коефіцієнт достатньо приємний — 1,80. А ось на тотал більше 3 дають 2,37.

    Нагадаємо, що матч-відповідь між МЮ та Барселоною відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 22:00.

    Команди

    Барселона Манчестер Юнайтед

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Ромелу Лукаку, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    21 февраля 2023Лукаку нарешті забив (спойлер: з проблемами), а Лечче продовжує заважати топ-клубам: підсумки 23-го туру Серії А
    Єжи Дудек, Carlsberg

    Чтиво

    21 февраля 2023Дудек, Шкртел, Ауреліо: що я ніколи не забуду в Ліверпулі

    Микита Євтушенко

    20 февраля 2023Щось неймовірне від Зінченка з Арсеналом, щось жахливе від Мудрика та Челсі, Вуд — легенда: підсумки 24-го туру АПЛ
    Боруссія Менхенгладбах - Getty Images

    Роман Котляр

    20 февраля 2023Перша поразка Баварії з вересня минулого року, Дортмунд зрівнявся по пунктах з лідерами та інші підсумки 21-го туру Бундесліги
    Маріо Балотеллі, Манчестер Сіті

    Чтиво

    20 февраля 2023ТОП-10 гравців, які не любили футбол або втомились від нього
    Олександр Зінченко

    Англія

    16 февраля 2023Олександр Зінченко: лідер Арсеналу, фаворит Гвардіоли, талісман України
    Гравці Ренна, getty images

    Франция

    15 февраля 2023Молодий, злий, нестабільний: який Ренн чекає на Шахтар у Лізі Європи?

    Гравці Аталанти, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    14 февраля 2023Аталанта декласує Лаціо, Мілан нарешті перемагає, а Інтер не здолав Станковича: підсумки 22-го туру Серії А

    Микита Євтушенко

    14 февраля 2023Гвардіола дихає в спину Артеті перед "чемпіонською" зустріччю, суцільний цирк із суддівством: підсумки 23-го туру АПЛ
    Джеймі Байно-Гіттенс - Getty Images

    Роман Котляр

    13 февраля 2023Крутий матч у Лейпцигу, несподівана розгромна поразка гладбахської Боруссії та інші підсумки 20-го туру Бундесліги
    Миколенко проти Салаха /Getty Images

    Віталій Пасічний

    13 февраля 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: перевіряємо ваші знання про дербі Мерсісайда!
    Мартін Едегор, The Players Tribune

    Чтиво

    12 февраля 2023Мартін Едегор. Північний Лондон назавжди
    Андрій П'ятов та Тарас Степаненко, Getty Images

    інтерв'ю

    10 февраля 2023Степаненко: Я не можу сказати, коли закінчиться війна
    Павелко та Тимощук, фото уаф

    Гліб Скрипченко

    10 февраля 2023Топ-5 провалів українського футболу у 2022 році
    Лаутаро Мартінес в матчі з Міланом, getty images

    Гліб Скрипченко

    08 февраля 2023У столиці моди — чорно-синій модельєр, чергова сенсація від Сассуоло та інше: підсумки 21-го туру Серії А
    Збірна Німеччини - Getty Images

    Аналіз

    07 февраля 2023Криза у збірній Німеччини: чому невдачу на мундіалі не можна назвати провалом
    Гаррі Кейн, premierleague.com

    Микита Євтушенко

    07 февраля 2023Кейн б'є рекорди та допомагає Арсеналу, Миколенко знайшов свого тренера, невдача Мудрика: підсумки 22-го туру АПЛ
    Боруссія Дортмунд - Фрайбург - Getty Images

    Роман Котляр

    06 февраля 2023Дебютний гол Алле після повернення, Баварія здобула важку перемогу у Вольфсбурзі та інші 19-го туру Бундесліги

    Чтиво

    06 февраля 2023Найкращі трансфери Спортінга: як лісабонці заробили понад 750 млн євро у XXI сторіччі
    Кріштіану Роналду (Суперстар), Getty Images

    Віталій Пасічний

    05 февраля 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: згадайте все про Роналду
    Михайло Мудрик, ФК Челсі

    ТРАНСФЕРИ

    04 февраля 2023Англія трансферна. Зимові переходи. Підсумкова таблиця
    Жиру і Чалханоглу, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 февраля 2023Міланське дербі та Рома проти веселого Емполі: прев'ю до 21-го туру Серії А

    Чтиво

    03 февраля 2023Найдорожчі підписання Астон Вілли: як бірмінгемці витратили майже мільярд фунтів і не стали топклубом
    Їх тут не буде :) / Getty Images

    Віталій Пасічний

    02 февраля 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: назвіть тренера за його кар'єрою гравця
    Новый дiм Забарного / Getty Images

    Віталій Пасічний

    01 февраля 2023Клуб біля моря, бос з НХЛ та загроза Чемпіоншипу: що за команда придбала Забарного
    Колаж: Василь Войтюк

    Чтиво

    01 февраля 2023ТОП-10 трансферів зими
    Варта Ракув - Getty Images

    Роман Котляр

    31 января 2023Лідер несподівано втрачає очки з середняком, чемпіон не зміг скоротити відставання та інші підсумки 18-го туру Екстракляси
    Мадрид Сосьєдад - Getty Images

    Роман Котляр

    31 января 2023Перемога Барселони у дербі, Реал втратив очки з сан-себастьянським Реалом та інші підсумки 19-го туру Прімери
    Табло Сан-Сіро на матчі Мілан - Сассуоло, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    31 января 2023Черговий чемпіонський тріумф Наполі і ганьба Мілана та Ювентуса: підсумки 20-го туру Серії А
    Едуард Соболь, RC Strasbourg

    Трансфери

    30 января 2023ТОП-10 трансферів тижня: Гордон у Ньюкаслі, одноклубник для Зінченка в Арсеналі, Тете в АПЛ та інші
    Коло Муані та Камада - Getty Images

    Роман Котляр

    30 января 2023Чергова гольова дія від Коло Муані, перша поразка Баєра Алонсо з жовтня та інші підсумки 18-го туру Бундесліги
    Зінедін Зідан, Getty Images/The Athletic

    Другое

    30 января 2023Яке воно, майбутнє Зідана без збірної Франції?
    Массіміліано Аллегрі, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    27 января 2023Ювентус проти Монци і сонячне дербі Наполі та Роми: прев'ю 20-го туру Серії А
    Фото: theathletic.com

    Серія А

    27 января 2023Скандал із Ювентусом жахливий для всієї Серії А: він може завдати шкоди
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    26 января 2023Суперсаби Дортмунда, Кельн відібрав очки в Баварії та інші підсумки 17-го туру Бундесліги

    Чтиво

    26 января 2023Матвієнко, Кайседо, Енцо та інші: ТОП-10 угод, які можуть відбутися до закриття трансферного вікна
    getty images

    CША

    26 января 2023Останній акорд Бейла, провал Торонто з Інсіньє та Бернардескі, сльози Ігуаїна: підсумки сезону MLS-2022
    Особливий / Getty Images

    Віталій Пасічний

    26 января 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: що ви знаєте про Моурінью
    ЕДУАРД СОБОЛЬ, ФОТО СТРАСБУР

    Чтиво

    25 января 2023Соболь у Страсбурі: усі переваги та ризики трансферу
    Миколенко против Лестера / Getty Images

    Віталій Пасічний

    25 января 2023Миколенко, Варді чи 26 новачків: найцікавіша гонка за виживання в історії АПЛ
    Радість Ді Марії, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    25 января 2023Покараний злочинець влаштував перестрілку з Богинею, Лаціо знищив Мілан: підсумки 19-го туру Серії А
    Premier League

    Микита Євтушенко

    24 января 2023Зінченко влаштував Фергі-тайм для Манчестер Юнайтед, гучний дебют Мудрика, Лемпард — все: підсумки 21-го туру АПЛ
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    24 января 2023Фестиваль голів у Дортмунді, битва Лейпцига з Баварією та інші підсумки 16-го туру Бундесліги

    Стрічка новин

    Рейтинг букмекеров

       