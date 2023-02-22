Манчестер Юнайтед — Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.
Манчестер Юнайтед - Барселона. Getty Images
22 лютого 2023, 21:40
У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме каталонську Барселону. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, саме колектив Еріка тен Гага має більше шансів на те, аби перемогти у цій грі. Перемога Манчестер Юнайтед оцінюється коефіцієнтом 2,25, а перемога каталонського клубу — в 3,25. На нічию пропонується коефіцієнт 3,50.
Перша гра була вражаюча. Команди на Камп Ноу видали бойову нічию з рахунком 2:2. Але доля протистояння буде вирішуватись вже в Англії.
Тож на що ставити?
Зважаючи на те, що обидва колективи будуть боротись за результат, припустимо, що і МЮ і Барса заб'ють. На це можна поставити із коефіцієнтом 1,60.
Вірите у прохід в 1/8 фіналу Манчестер Юнайтед? Можете взяти цей результат ща 1,70. Прохід Барселони у наступний раунд оцінили експерти в 2,40.
Цікавим виглядає варіант з тотал більше 2,5. І коефіцієнт достатньо приємний — 1,80. А ось на тотал більше 3 дають 2,37.
Нагадаємо, що матч-відповідь між МЮ та Барселоною відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 22:00.