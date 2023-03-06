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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня до футбольного календаря знову повертаються міжнародні баталії на клубному рівні, тож поціновувачам футболу пропонується поринути до атмосфери захоплюючих єврокубкових вечорів.

Челсі — Боруссія Дортмунд (перший матч — 0:1)

Вівторок, 7 березня, 22:00. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Лондонський Челсі минулими вихідними переміг. І має жодного значення, що суперником за домашнім матчем АПЛ для команди Грема Поттера був Лідс, який перебуває за крок до зони вильоту. Головне тут — "сині" здобули три очки, чого з ними не траплялось до цього аж від самого придбання українського нападника Михайла Мудрика.

До речі, "пенсіонери" в тому матчі проти "павичів" упорались без свого коштовного новачка, що взагалі ніяк не тішить нашу авдиторію. Проте що робити зараз із цим багажем невдалих результатів, які лондонський клуб тягне на своїх плечах від самого кінця січня? Та чи мінімальний успіх є запорукою для подальшого карколомного зламу негативних сценаріїв?

Дортмундській Боруссії в першому матчі на полі суперників Челсі теж програв із мінімальним рахунком, що взагалі не дивує, із огляду на той рівень форми, яку останнім часом демонструють "джмелі". При цьому, гра англійського колективу на Зігналь-Ідуна-Парк не була аж надто поганою для того, аби позбавляти їх будь-яких шансів на продовження боротьби.

Однак стримати контратаки команди Едіна Терзича футболісти Поттера одного разу так і не змогли, і навряд чи Дортмунд захоче змінювати цей підхід у матчі-відповіді. Із іншого боку, головна проблема Челсі радше полягає в грі в атаці, а не в захисті. Команда критично мало забиває, а оскільки їй ще й потрібно відігравати відставання, то буде непогано починати думати над тим, як перевести дуель до додаткового часу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу команди Грема Поттера становить 1,93, імовірність нічиєї оцінюється в 3,75, а успіх Боруссії Д — у 4,08.

Баварія — ПСЖ (перший матч — 1:0)

Середа, 8 березня, 22:00. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Чимало часу минуло з першого матчу цих команд на французьких полях. Мюнхенська Баварія тоді здобула важку перемогу з мінімальним рахунком, хоча рівень складності тієї гри для команди Юліана Нагельсманна стрімко зріс тільки через появу на футбольному полі Кіліана Мбаппе.

Цього разу французького виконавця не будуть стримувати травми від початку гри одразу з перших хвилин, проте натомість Парі Сен-Жермен утратив бразильця Неймара, тож божевільна трійка нападу команди Крістофа Галтьє знову буде виступати не в повному складі. Однак Мбаппе нещодавно здобув звання найкращого бомбардира клубу всіх часів, тож його звитяжний настрій у перспективі точно має допомогти команді.

Що ж до стану Баварії, то перед першою грою питань стосовно поточних кондицій мюнхенців було значно більше, оскільки одразу три матчі на старті другої частини сезону — проти РБ Лейпциг, Кельна та Майнца — команда завершила внічию з однаковим рахунком (1:1).

А коли до цих результатів одразу після перемоги над ПСЖ додалась поразка від менхенгладбахської Боруссії (2:3), то раптово з’ясувалось, що й конкуренція в боротьбі за чемпіонський титул у Німеччині в цьому сезоні просто шалена. Дортмунд навіть зрівнявся за очками з "Рекордмайстером", тоді як Уніон Берлін чогось почав зменшувати оберти, але все ж таки до чергового матчу Ліги чемпіонів Баварія підходитиме в якості лідера Бундесліги, і сподіватиметься не припиняти свою участь у єврокубках.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсманна становить 1,88, імовірність нічиєї оцінюється в 4,45, а успіх ПСЖ — у 3,64.

Шахтар — Феєнорд

Четвер, 9 березня, 22:00. Стадіон Війська Польського (Варшава, Польща)

Донецький Шахтар продовжує долати складнощі у вигляді раннього відновлення сезону, який для нього наразі проходить у рівних пропорціях як у межах України, так і за кордоном. Результати команди Ігора Йовічевіча при цьому виглядають вражаюче.

Особливо гучним вийшов останній матч проти харківського Металіста 1925 на Арені Львів, у якому "гірники" святкували перемогу з непритаманним для українського футболу рахунком 7:0. Цей результат відбувся на тлі перемоги над закарпатським Минаєм посеред тижня (4:1), тож можна з упевненістю казати, що "помаранчево-чорні" живуть повноцінним розкладом учасників єврокубків.

Однак наступний суперник Шахтаря за плей-оф Ліги Європи УЄФА буде доволі складним, незважаючи на те, що відносно футболу Нідерландів ми останніми роками постійно чули тільки в контексті амстердамського Аякса.

Ротердамський Феєнорд узагалі не полюбляє, коли його порівнюють з "Божими синами" через принциповість їхнього очного протистояння, а в цьому сезоні так і взагалі намагається користуватись проблемами в опонентів на внутрішній арені. Останнього разу "Гордість Півдня" здобувала перемогу в Ередивізі в сезоні-2016/17, і цього разу Арне Слот готовий привести команду до чергового титулу. Окрім цього, Феєнорд — фіналіст Ліги конференцій зразка минулого року, із чим не можна не рахуватись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Феєнорд. Коефіцієнт на перемогу команди Арне Слота становить 2,38, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Шахтаря — у 3,02.