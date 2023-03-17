Дізнайся, на що ставити у майбутній грі чемпіонату Італії.
Інтер - Ювентус, getty images
17 березня 2023, 18:59
У рамках матчу двадцять сьомого туру чемпіонату Італії Інтер прийме на своєму полі туринський Ювентус.
За версією букмекерів фаворитом матчу є команда Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом – 2, а успіх Ювентуса оцінюється показником – 4,10. Якщо буде нічия, то на таку подію дається коефіцієнт — 3,45.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити. Такий результат оцінюється коефіцієнтом – 1,94.
Якщо ви любите ризикнути, то можете поставити на те, що у матчі буде пенальті. Коефіцієнт на це — 2,6.
Нагадаємо, матч Інтер — Ювентус відбудеться 19 березня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.