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Збірна Україна стартує у кваліфікації до Євро-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" буде англійська команда.

Англія — Україна: де дивитись матч відбору до Євро-2024

За версією букмекерів збірна Англії – фаворит матчу проти України: перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 1.32, а перемога українців – 10.00. Букмекери не вірять у успіх нашої команди.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.50.

Коефіцієнти та ставки на матч Англія — Україна

Непросте завдання у виконуючого обов'язки головного тренера збірної України Руслана Ротаня. Дебютний матч і одразу Англія. Забити на "Вемблі" українцям буде складно з огляду на клас суперника та фактор домашнього поля для англійців.

Тим не менш, ми ризикнемо. Ризикнемо припустити, що Україна зможе відзначитися у воротах "Трьох левів". І англійці навряд чи підуть із поля без забитих голів. Тому пропонуємо ставку "Обидві заб'ють" — "Так" з коефіцієнтом 2.21. Ризикувати так ризикувати!

Ми не виключаємо, що хоча б в одному з таймів буде нічия. Коефіцієнт на таку подію – 1.67. Варто спробувати!

Ми очікуємо, що буде гол у перші тридцять хвилин гри. На таку подію пропонується показник 1.70. Можна спробувати зіграти.

Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.