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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі: прогноз та інше.

Цього тижня стартує відбірковий цикл Євро-2024 і у першому турі групової стадії зустрінуться дві топові збірні — Італія та Англія.

За версією букмекерів, збірна Англії є невеликим фаворитом. Так, на перемогу англійців можна поставити з коефіцієнтом 2.62, а успіх італійців оцінюється в 2.96. Якщо буде нічия, то на таку подію дається коефіцієнт — 3.25.

Коефіцієнти та ставки на матч Італія — Англія

Ми пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів. На таку подію дається коефіцієнт – 1.74.

Також однією з найбезпечніших ставок є Х1 та Х2 – перемога чи нічия однієї з команд. На Італію дається коефіцієнт 1.56, але в Англію — 1.45.

Якщо ви ризикованіший гравець, то пропонуємо поставити на те, що в матчі буде зафіксована результативна нічия — коефіцієнт — 4.00.

Нагадаємо, матч Італія — Англія відбудеться завтра, 23 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.