Рейтинг букмекерів

Football.ua представляє до вашої уваги прогноз на майбутній матч 29-го туру чемпіонату Англії.

У рамках матчу 29 туру чемпіонату Франції лідер турнірної таблиці Парі Сен-Жермен прийме на своєму полі Ліон.

За версією букмекерів фаворитом матчу є команда Крістофа Гальт'є. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом – 1,45, а успіх Ліона оцінюється показником – 6,60. Якщо буде нічия, то на таку , подію дається коефіцієнт — 5,20.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити. Такий результат оцінюється коефіцієнтом – 1,71.

Якщо ви любите ризикнути, то можете поставити на те, що Ліон не програє у цьому матчі. Коефіцієнт на це — 2,83.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Ліон відбудеться 2 квітня о 21:45 за київським часом.