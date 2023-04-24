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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Робоча частина останнього повноцінного тижня квітня 2023 року знову буде позбавлена подій у єврокубкових змаганнях, тож уся увага футбольних уболівальників буде знову прикута до подій на внутрішніх аренах. Англійська Прем’єр-ліга вийде на перший план посеред тижня, тоді як на вихідних потрібно буде переглянути дуже інтригуючі двобої в Італії.

Манчестер Сіті — Арсенал

Середа, 26 квітня, 22:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Неначе весь сезон Манчестер Сіті та лондонський Арсенал крок за кроком ішли до заключного очного протистояння в поточній кампанії, за підсумком якого ми з великою ймовірністю зможемо відповісти на головне питання — чи здатен колектив Хосепа Гвардіоли все ж таки захистити свій чемпіонський титул? Для цього в "містян" є достатньо можливостей, навіть без урахування потенційної перемоги в прийдешній грі, проте назвіть хоча б ще одну команду в сучасному футболі, щодо успіху якої говорили б із такою впевненістю, а при цьому вона відставала від прямих конкурентів на п’ять очок у турнірній таблиці. Певна річ, що знайти такий клуб буде справою не з легких.

Утім, у Сіті є ще два матчі в запасі, у порівнянні з конкурентами, а також досвід перемог у першому колі над Арсеналом на його полі (3:1) й успішний матч у Кубку Англії (1:0). А ще команда Мікеля Артети не може виграти вже три матчі поспіль, хоча й її суперниками за цей час були Ліверпуль, Вест Гем (двічі по 2:2) та Саутгемптон (3:3). Із останніми взагалі була цікава зустріч на власному полі, бо "святі" наразі є останньою командою ліги, проте до заключних хвилин Арсенал програвав аж у два м’ячі. Очевидно, що настрій у лондонців після такої напруженої нічиєї буде смикатись у різні боки, проте їм хоча б не треба думати над тим, що робити з тим мадридським Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА вже за два тижні.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,57, імовірність нічиєї оцінюється в 4,54, а успіх Арсенала — у 5,71.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед

Четвер, 27 квітня, 22:15. Стадіон Тоттенгем Готспур (Лондон, Англія)

Запеклі протистояння в англійському футболі супроводжують не тільки боротьбу за "золоті" медалі. Місця в Лізі чемпіонів УЄФА також користуються великим попитом команд, тож коли зустрічаються поміж собою прямі конкуренти в цій зони, то глядачам фактично гарантований запальний футбол. Лондонський Тоттенгем у поточній кампанії знову розчаровує своїх прихильників, а щодо гри команди, напевно, ніхто й ніколи не сказав би повнішої фрази, аніж це зробив уже колишній головний тренер "шпор" Антоніо Конте. Власне, його й звільнили саме за цей нестриманий покрик душі. Але від того клуб, на диво, краще не заграв.

Останні дві зустрічі Тоттенгем у чемпіонаті, а більше він ніде й не бере участі, програв. Це були болюча поразка від Борнмута (2:3) та справжня наруга над ім’ям клубу на полі Ньюкасла (1:6). У підсумку, усім довелось визнати, що Конте таки був правий, але дистанції поміж "шпорами" та Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці, яка наразі становить шість очок, це точно не змінить. Власне, наступний матч — кульмінація боротьби лондонців за місце в Лізі чемпіонів. Якщо "Червоні дияволи" переможуть, а після виходу до фіналу Кубка Англії на тлі ганьби в Лізі Європи УЄФА вони це точно прагнутимуть зробити, то Тоттенгем утратить будь-які шанси на четверту сходинку. Але цим справа може не обмежитись, бо Астон Вілла та Ліверпуль уже чатують позаду на відстані двох та трьох очок відповідно.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Еріка тен Гага становить 2,87, імовірність нічиєї оцінюється в 3,67, а успіх Тоттенгема — у 2,87.

Рома — Мілан

Субота, 29 квітня, 19:00. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Півфіналіст Ліги Європи УЄФА гратиме проти півфіналіста Ліги чемпіонів УЄФА. Сказати б про це в контексті Роми та Мілана десь на початку чемпіонату світу-2022, так ніхто б і не повірив, бо на той час командам Жозе Моурінью та Стефано Піолі мало що вдавалось навіть на рівні внутрішньої першості. Проте наразі завершення сезону для "вовків" та "россонері" обіцяє стати дуже цікавим, бо одні готуються до матчів проти леверкузенського Баєра, а інші не випускають із думок майбутні дербі проти Інтера на цього разу надзвичайно високому рівні.

А ще в цих команд є відкритий конфлікт у боротьбі за місця в Лізі чемпіонів на наступний сезон. І хоча кожна з них ще має опцію перемоги в єврокубках задля прямої кваліфікації до цього турніру, проте підстрахуватись зайвий раз точно б не завадило. Рома в цьому плані може спиратись на хоч якусь стабільність у чемпіонаті останнім часом, тоді як для Мілана гра проти Лечче (2:0) стала поодиноким випадком, коли команда не втратила очок на рівному місці. Римляни при цьому почали багато забивати останнім часом, що також тішить Моурінью, якому нарешті дали можливість повернутись до технічної зони та керувати командою безпосередньо звідти.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Жозе Моурінью становить 2,53, імовірність нічиєї оцінюється в 3,17, а успіх Мілана — у 3,04.