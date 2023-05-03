Рейтинг букмекерів

Ліга чемпіонів традиційно викликає напрочуд жвавий ажіотаж серед прихильників футболу.

Чимало з них з превеликим задоволенням воліли б не лише побачити перемогу улюбленої команди, але й бодай трохи на цьому виграти. Оскільки онлайн-беттинг наразі користується надзвичайною популярністю, місць де можна зробити ставку на той чи інший результат турніру або конкретного матчу, більш ніж вдосталь. Справа залишається за малим — точно спрогнозувати, на кого поставити власні гроші.

Вхід у Паріматч з України вже неможливий, на сайті ви знайдете причини блокування та альтернативного легального букмекера.

У цій статті ми розглянемо, які матчі залишилися у сезоні ЛЧ 2022/2023 років, та чи випаде цього разу шанс зірвати справжній куш на перемозі одного з андердогів.

Підсумки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Як відомо, 18 та 19 квітня завершилася ¼ стадія Ліги чемпіонів, яка стала останньою у цьогорічному розіграші для «Бенфіки», «Наполі», «Челсі» та мюнхенської «Баварії». І якщо припинення боротьби португальського чемпіона за титул переможця ЛЧ не став ні для кого особливою несподіванкою, виліт мюнхенців виявився невеличкою, але сенсацією.

Оскільки її творцями стали «городяни» з «Манчестер Сіті» це автоматично зробило їх головними претендентами на заповітний трофей. Проте півфінальна інтрига у цьому розіграші варта фіналу будь-якого іншого. Адже перш ніж дістатися до кінцевої зупинки, «городянам» доведеться обіграти королівський клуб Флорентіна Переса з наддосвідченим Карло Анчелотті на чолі.

Півфінальні супротивники

Півфінальні поєдинки відбудуться 9-10 та 16-17 травня, тоді як головна гра 2022/2023 сезону запланована на 10 червня й пройде у святковій атмосфері стамбульського стадіону «Ататюрк».

Цього разу не буде помилкою вважати, що футбольні фанати зможуть насолодитися одразу трьома фіналами. Адже за рівнем інтриги та напруженого протистояння цьогорічні півфінали ні в чому не поступаються останній зустрічі, яка й вирішить долю кубка ЛЧ.

А один з них може виявитися навіть значно більш видовищним. Мається на увазі півфінальна пара, до якої увійшли «Реал» та «Манчестер Сіті». Переможець сезону 2021/2022 та клуб, від якого вже кілька років поспіль вислизає омріяний трофей, майже напевне, будуть «битися» на футбольному полі до кінця.

Адже перший зробить усе можливе аби захистити титул, який водночас став майже ідеєю фікс для Пепа Гвардіоли. І здається, цього року «городяни» мають чи не найбільш готовий для її втілення у життя склад на чолі з суперзабивним Ерлінгом Холандом.

Інший півфінал теж обов'язково стане цікавим та напруженим, адже за шанс зіграти у фіналі ЛЧ будуть битися найбільш непримиримі суперники Серії А — «Інтер» та «Мілан». А останній до того ж має багатющий досвід, як не лише грати у фіналі, але й тріумфально вигравати.

Де відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23

Стамбульський «Олімпійський стадіон Ататюрка» був побудований для проведення Олімпійських ігор у 2008 році й здатен прийняти до 75 тисяч глядачів. Вирішальний поєдинок турніру 2022/2023 сезону розпочнеться о 21:00 СЕТ. Його переможець, окрім вічної футбольної слави та гарантії на участь у наступному розіграші розпочинаючи зі стадії групового етапу, також отримає й бажаний кубок із чистого срібла, вагою 7,5 кг та висотою 73,5 см.

Прогнози від букмекерів

Більшість футбольних експертів та букмекерів віддають перевагу саме «Манчестер Сіті». І впевнена перемога над «Баварією» лише додала їм у цьому впевненості.

Друге місце, зрозуміло, за «Реал Мадрид», який є чинним чемпіоном турніру. Коефіцієнти провідних букмекерських контор на вихід у фінал Ліги чемпіонів 2022/2023 наступні:

- «Манчестер Сіті» – 1,8.

- «Реал Мадрид» – 2,17.

- «Інтер» – 8,2.

- «Мілан» – 9,2.

Тож, якщо бажаєте подвоїти власні гроші, просто зробіть ставку на вихід до фіналу «Сіті» чи «Реалу». Якщо ж бажаєте ризикнути й отримати справжній куш — до ваших послуг «Інтер» та «Мілан». Хто ж саме з них має найбільший шанс принести перемогу, вирішувати тільки вам.

Хто стане переможцем Ліги чемпіонів-2022/2023

Аналітики одностайні з букмекерами, вважаючи, що у підопічних Гвардіоли цього разу найбільші шанси не лише вийти до фіналу, але й пройтись катком по будь-якому італійському клубу, що опиниться на одному ринзі з Холландом і Ко.

Останній став першим з 1931 року гравцем елітного англійського дивізіону, який забив 50 голів за сезон. І на це йому знадобилося усього 44 матчі. Тож, здається, норвезький форвард має всі шанси, аби стати творцем історії, у якій «Манчестер Сіті» нарешті тріумфально виграє фінал Ліги чемпіонів.