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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі ЛЧ.

У вівторок, 16 травня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів, де Інтер прийме Мілан.

Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою колективу Сімоне Індзагі (2:0).

Інтер — Мілан. Анонс

За версією букмекерів, Інтер – фаворит майбутньої гри: перемога "нерадзурі" оцінюється коефіцієнтом 2.22, а перемога "росонері" — 3.55.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.40.

Тож на що ставити?

Враховуючи поточну форму команд та результат першого матчу, то "Прохід Інтера" виглядає очевидним варіантом. Але коефіцієнт лише 1.09, тому, краще подивитися варіанти по цікавіше.

Пропонуємо вибрати ставку "Обидві заб'ють" – коефіцієнт 1.82. Цілком грабельний варіант!

Це міланське дербі. Пристрасті будуть розжарені. Червона картка цілком можлива. Пропонуємо поставити таку подію. Коефіцієнт – 8.00. Варто ризикнути!

Матч Інтер — Мілан відбудеться сьогодні, 16 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Інтер — Мілан.