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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі ЛЧ.

У середу, 17 травня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів, де Манчестер Сіті прийме Реал.

Манчестер Сіті — Реал: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася результативною нічиєю – 1:1.

За версією букмекерів, Манчестер Сіті – фаворит майбутньої гри. Перемога "городян" оцінюється коефіцієнтом 1.68, а перемога мадридської команди — 5.30.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.50.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що обидві команди у цьому матчі заб'ють. На таку подію пропонується показник 1.67. Варто спробувати!

Ми не виключили б, що в цьому матчі можлива червона картка. Коефіцієнт 4.60. Можна спробувати.

Ще одна ставка, яка, на наш погляд, може дати результат – гол Ерлінга Голанда. Ну на Етіхад гра, чому ні? Коефіцієнт – 1,60.

Матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 17 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал.