Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА минулими вихідними поставив масну крапку на цьому виснажливому клубному сезоні, але футбольний рік усе одно перебуває в самому розпалі, адже тепер на нас очікуватимуть матчі національних збірних. До кваліфікації на Євро-2024, фінальної частини Ліги націй УЄФА та звичайних товариських матчів уболівальники можуть ставитись як завгодно, проте футболістів це не звільнятиме від відповідальності представляти власні країни. А отже й інтрига віднайде власне місце.

Німеччина — Україна

Бремен, 12 червня, 19:00. Стадіон Везерштадіон (Бремен, Німеччина)

Збірна Німеччини зараз переживає схожий на наш досвід зразка 2011-2012 років, коли по всій Європі хтось десь грає в офіційних протистояннях, а німці тим часом вимушені за цим тільки спостерігати та шукати для себе вільних суперників для товариських матчів. Шукати причини для цього явища довго не доводиться — країна наразі готується до проведення чемпіонату Європи-2024, тому наразі заклопотана більше проблеми інфраструктури, аніж займається безпосередньо ігровою складовою.

Однак товариська гра проти національної збірної України для "Бундестім" буде мати нечувано важливе значення. Можете пригадати, які емоції в нас були, коли Німеччина відкривала реконструйований НСК Олімпійській перед Євро-2012 (3:3), та помножити їх з урахуванням факту 1000 матчу в історії збірної цієї країни. Звісно, що просто гостями на урочистій події колектив Сергія Реброва бути не виявить бажання, бо й нам потрібно зрозуміти, що чекати від Головної команди країни під керівництвом нового тренерського штабу. Чекали на призначення дуже довго, та чи виправданим буде цей час?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Німеччина. Коефіцієнт на перемогу команди Ганса-Дітера Фліка становить 1,38, імовірність нічиєї оцінюється в 5,70, а успіх України — у 9,60.

Нідерланди — Хорватія

Середа, 14 червня, 21:45. Стадіон Де Кейп (Роттердам, Нідерланди)

За всіма цими кваліфікаціями до субконтинентальних та світових форумів можна випустити з поля зору той факт, що плей-оф попереднього розіграшу Ліги націй УЄФА так і не було досі зіграно, а отже й переможця так само не визначено. У форматі змагань цього разу нічого не змінилось — чотири претенденти, серед яких одна країна-господарка, а також три ігрові дні для невеличкого бліц-турніру. У якому стані команди при цьому будуть підходити до вирішального етапу — не знає ніхто, бо виснажливий футбольний рік тільки-но добіг до завершення, тоді як деякі з гравців устигли назбирати за цей час по 60 зіграних протистоянь. Насправді, це — божевільне навантаження на футболістів, якім ще й доведеться відстоювати честь своєї батьківщини, тоді як дехто вже сидить на валізах чи засмагає на пляжі.

Проте, зокрема, збірним Нідерландів та Хорватії відпочивати не доводиться, а їхня зустріч на домашньому стадіоні роттердамського Феєнорда виглядає дуже привабливою в плані інтриги. "Помаранчеві" на чемпіонаті світу-2022 в Катарі пропустили повз себе в чвертьфіналі Аргентину, тоді як "картаті" зрештою стали третіми, завдяки чому вчергове підтвердили свій важливий статус для світового футболу. Однак час минає, лідери балканців не молодшають, тому Златко Даличу доведеться витратити найближчі цикли на пошуки гідних замін для них. Власне, як і Рональду Куману, бо одна справа обігравати Гібралтар (3:0), а інша згоріти Франції на початку відбору на Євро (0:4).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Нідерланди. Коефіцієнт на перемогу команди Рональда Кумана становить 2,09, імовірність нічиєї оцінюється в 3,40, а успіх Хорватії — у 3,91.

Іспанія — Італія

Четвер, 15 червня, 21:45. Стадіон Де Гролс Весте (Енсхеде, Нідерланди)

Нідерландський Твенте своїми виступами вже давно не приваблює світову глядацьку увагу до власного нічогенького стадіону, проте Ліга націй УЄФА дасть можливість цього року вдихнути друге життя в цю спортивну споруду. Саме тут зіграють свій півфінальний матч Іспанія та Італія, які в новітній історії полюбляють розігрувати поміж собою якісь великі трофеї. Однак не на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, куди "Скуадра Адзурра" взагалі не відібралась, а "червона Фурія" стала лише поживою на шляху сенсаційного Марокко в 1/8 фіналу.

Колектив Роберто Манчіні цікавий нам ще й тим, що вже відносно скоро нам доведеться боротись і проти нього за пряму перепустку на німецький чемпіонат Європи-2024, оскільки "Скуадра Адзурра" також поступилась Англії (1:2), так що наразі є для України більш досяжною в турнірній таблиці. А іспанці тим часом під керівництвом Луїса де ла Фуенте добряче наробили галасу в перших турах кваліфікації. І ні, це відбулось не тоді, коли вони переграли Норвегію без Ерлінга Голанда в складі (3:0), а тоді, коли їх розірвала на Гемпдені Шотландія (0:2). Після пригод на мундіалі під керівництвом Луїса Енріке, від "Червоної фурії" очікували бодай на якусь стабільність, а натомість тут ось такі "подарунки". Іспанія вже довго без великих перемог, у Італії вони останнім часом траплялись усе ж таки частіше, проте в одних за плечима невизначеність щодо майбутнього, а в інших два поспіль пропущених мундіалі. То хто з них більше злий?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса де ла Фуенте становить 2,28, імовірність нічиєї оцінюється в 3,21, а успіх Італії — у 3,43.

Північна Македонія — Україна

П’ятниця, 16 червня, 21:45. Національний стадіон Тоше Проєскі (Скоп’є, Північна Македонія)

Якось куцо виглядав календар нашої національної збірної під час березневої міжнародної павзи з товариською грою проти Брентфорда, яку так ретельно приховували, щоб потім узагалі нічого не показати на Вемблі проти Англії (2:0), що червень виглядає чи не надмірно навантаженим. Після товариського матчу проти Німеччини, тренерський штаб Сергія Реброва маж визначитись зі стартовим складом на інші, більш важливі та вже офіційні протистояння. І першим суперником на нашому шляху за цей період стане Північна Македонія, проти якої ми грали на Євро-2020 та яка залишила по собі дуже непогане враження в Бухаресті (2:1).

Проте то був узагалі дивний міжнародний форум, який на рік перенесли через пандемію, тоді як цього разу за плечима гравців буде повноцінний сезон, нехай і українські футболісти навряд чи волітимуть його колись пригадувати в майбутньому. У нашій відбірковій групі є два великі фаворити — Англія та Італія, тоді як "синьо-жовтим" найближчим часом потрібно зробити так, щоб дві прямі путівки не залишились на поталу суто цим двом командам. Найгірше, що в такому випадку може трапитись, це втрата очок проти Північної Македонії та Мальти, бо "червоно-жовті" вже мають над нами перевагу за рахунок перемоги над острів’янами (2:1).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 2,05, імовірність нічиєї оцінюється в 3,33, а успіх Північної Македонії — у 3,98.