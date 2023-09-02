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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події вересня 2023 року.

Новий футбольний європейський сезон продовжує набирати нових обертів. Ми вже дізналися учасників групової стадії всіх трьох єврокубків, при цьому незабаром на нас також очікують міжнародні матчі, у тому числі поєдинки національної збірної України.

Football.ua традиційно представляє до вашої уваги список головних подій, що відбудуться у новому місяці 2023 року.

9 вересня, Україна — Англія: матч у відборі на ЄВРО-2024

Національна збірна України продовжить свій шлях у кваліфікаційному раунді на наступний чемпіонат Європи, і майбутні суперники команди Сергія Реброва у вересні, безперечно, відносяться до розряду топових команд.

Україна вже зустрічалася з Англією у рамках цього відбору на ЄВРО-2024 у першому матчі, і тоді "синьо-жовті" зазнали поразки на Вемблі з рахунком 0:2. Заради справедливості, тоді наша команда могла програвати з більш розгромним рахунком, тому й зараз експерти залишають небагато шансів українській збірній на перемогу.

За версією Pinnacle, Англія є фаворитом майбутнього матчу. Так, перемога "трьох левів" оцінюється коефіцієнтом 1.5, а перемога України – 6.54. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.42.

12 вересня, Італія — Україна: матч у відборі на ЄВРО-2024

На збірну України у вересні 2023 року чекають справді серйозні виклики. Наступним матчем після номінально домашнього поєдинку проти Англії стане виїзд до чинного чемпіона Європи – національної команди Італії.

З великою ймовірністю саме італійці будуть головними суперниками підопічних Сергія Реброва у боротьбі за другий рядок у групі С, адже Англія вже відірвалася досить далеко від прямих конкурентів і наразі йде без втрати очок, тоді як і українці, і збірна Італії вже мають у своєму активі поразку від команди "трьох левів".

До речі, "скуадра адзурра" також зазнала певних змін, які стосуються тренерського штабу. Замість Роберто Манчіні збірну Італії тепер очолює Лучано Спаллетті, який виграв із Наполі історичне "скудетто" минулого сезону. Одне знаємо точно – легко та просто Україні не буде ні з англійцями, ні з італійцями.

16 вересня, Інтер — Мілан: матч 4 туру Серії А

Міланське дербі — це завжди має бути цікавим, адже протистояння Мілана та Інтера є одним із найпринциповіших у рамках італійського футболу.

"Нерадзуррі" та "россонері" досить непогано розпочали свій сезон у рамках Серії А, перебуваючи наразі у верхній частині турнірної таблиці та заявляючи про свої амбіції продовжувати боротьбу як за зону Ліги чемпіонів, так і за чемпіонство. Через це однозначного фаворита тут виділити вкрай непросто, оскільки й трансферні кампанії у Інтера та Мілана на папері також пройшли досить продуктивно.

За версією Pinnacle, Інтер є фаворитом майбутнього матчу. Так, перемога "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 2.26, а перемога Мілана – 3.11. Якщо в основний час буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.49.

19 вересня: cтарт Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів

Напередодні у Монако відбулася процедура жеребкування групового етапу нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, де від України єдиним представником у цьому футбольного року буде донецький Шахтар.

Будемо відвертими: хто б теоретично не випав би "гірникам" — сильних і іменитих суперників було вкрай важко уникнути. Так, команда Патріка ван Леувена зіграє з чемпіоном Іспанії в особі каталонської Барселони, віце-чемпіоном Португалії в особі Порту, а також із чемпіоном Бельгії минулого сезону в особі Антверпена, який дебютує у фінальній частині Ліги чемпіонів.

Які реальні шанси Шахтаря? Найімовірніше, головна боротьба "гірників" у цьому груповому етапі Ліги чемпіонів пройде з Антверпеном за третій рядок у квартеті H, який дає право у весняній частині зіграти у Лізі Європи. Перемога у цій боротьбі за "бронзу" групи вже можна буде розцінювати як успіх. Розпочне Шахтар свій шлях у ЛЧ 19 вересня матчем проти Порту.

Старт Зорі в груповому етапі Ліги конференцій

Другим та останнім представником України у єврокубках цього сезону стане луганська Зоря, яка не змогла пройти відбір до Ліги Європи, але натомість виступить у третьому за силою єврокубку під егідою УЄФА – Лізі конференцій.

У цьому турнірі, звичайно, кількість грізних та іменитих суперників не така велика, і візуально не можна сказати, що Зорі під час жеребкування випала відверто непрохідна група. Тут варто говорити наступне: могло бути набагато гірше.

Бельгійській Гент, ізраїльський Маккабі Тель-Авів та Брейдаблік з Ісландії — саме з цими суперниками Зоря зустрінеться у груповому етапі Лізі конференцій у рамках квартету B. Що ж, сподіватимемося на вихід "мужиків" до плей-оф ЛК, але завищувати ці сподівання сильно ми не будемо.