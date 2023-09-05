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Суд призначив розгляд позову на 5 вересня.

Букмекерська група PariMatch подала до суду на президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції, запроваджені в березні 2023 року. Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

У постанові йдеться, що кіпрська компанія Weplay Media Holding Limited, на яку зареєстровано торговий знак PariMatch, звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним та недійсним указ від 10 березня 2023 року про застосування санкцій.

PariMatch вкотре заявляє, що вона не має співробітництва з державою-агресором (рф) або білоруссю.

Також компанія зазначила, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну PariMatch припинила будь-яку співпрацю з резидентами країни-терориста і вживає всіх можливих заходів для припинення використання об'єктів інтелектуальної власності на її території.

Суд призначив розгляд позову на 5 вересня 2023 року.